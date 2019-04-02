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"Карпаты" уничтожили легенду "Динамо" в первом матче у руля "Ворсклы"

Сегодня, 19:48

Львовяне дома разгромили полтавчан с тем же счетом, что и в выездном матче в феврале

Опять 4:0. Фото fckarpaty.com
Опять 4:0. Фото fckarpaty.com.
"Карпаты" уничтожили легенду "Динамо" в первом матче у руля "Ворсклы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/392/187/5ca392187cfb7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/392/187/5ca392187cfb7.png Футбол Львовяне дома разгромили полтавчан с тем же счетом, что и в выездном матче в феврале

Во Львове состоялся первый матч второй части чемпионата Украины по футболу. В поединке нижней шестерки, разыгрывающей право остаться в высшем дивизионе на следующий сезон, "Карпаты" разгромили "Ворсклу" со счетом 4:0.

Отметим, что это был дебютный матч на посту главного тренера "Ворсклы" для легенды киевского "Динамо" Виталия Косовского. 45-летний специалист, лишь в январе возглавивший "молодежку" полтавчан, на прошлой неделе был назначен коучем основной команды ворсклян после отставки Василия Сачко.

Интересно, что полтора месяца назад "Ворскла", еще при Сачко, играла с "Карпатами" в Полтаве и уступила им с тем же разгромным счетом 0:4, что и сейчас. Если тогда полузащитник львовян Марьян Швед отличился хет-триком, то в этот раз он сделал дубль.

Видео голов матча "Карпаты" – "Ворскла" (4:0)

"Карпаты" – "Ворскла" – 4:0
Понде, 26, Швед, 39, 62, Йода, 70 пен

Карпаты: Кучинский – Ковтун, Папа, Мегремич, Мякушко - Гуцуляк, Толочко (Харжевский, 87), Онгла, Швед, Йода (Варгас, 82) - Понде (Дебелко, 72).

Ворсклы: Шуст - Пердута, Гиоргадзе, Чижов, Артур (Ребенок, 65) - Шарпар, Габелок (Скляр, 80), Чеснаков - Кобахидзе, Карека (Коломоец, 80), Кане.

Как сообщалось ранее, тренер "Александрии" Владимир Шаран оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером": "А то они думают, что уже весна пришла, но ветер-то холодный".

Также сообщалось, что перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Олимпик" усилился опытным полузащитником. Контракт с клубом сроком на один год подписал 31-летний полузащитник Ринар Валеев.

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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Ворскла Полтава, Марьян Швед

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Сегодня|Спорт

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