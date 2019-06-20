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"Карпаты" вышли из отпуска без пятерых игроков основы

20 июня, 15:01

Львовский клуб попрощался с игроками, у которых завершились контракты, и вернул арендованных

Олег Бойчишин
Олег Бойчишин. Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" вслед за донецким "Шахтером" и луганской "Зарей" приступили к подготовке к новому сезону. Первый сбор пройдет на загородной базе в Брюховичах; кроме медосмотра и тренировок "зелено-белые" проведут четыре спарринга – против второлигового "Вереса" 27 июня, новичка первой лиги "Миная" 29-го числа. Еще два спарринга "Карпаты" проведут 2 и 5 июля. Напомним, что руководить командой продолжит Александр Чижевский.

Также спортивный директор "Карпат" Олег Бойчишин рассказал об изменениях в составе команды. По окончании сезона команду покинули Сергей Мякушко, Роман Дебелко и Денис Мирошниченко, ставший уже игроком "Александрии". Также завершились контракты у Артема Федецкого и Папы Гуйе. Отмечается, что с украинцем клуб ведет переговоры о продлении соглашения.

После аренд в Карпаты вернулись чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Олег Веремеенко, игравший в "Калуше", Игорь Карпенко из "Волыни", а также Максим Грисьо и Назар Вербный из "Руха".

Также Бойчишн сообщил, что клуб могут покинуть другие футболисты, находящиеся на контрактах. Также "львы" продолжают работу на трансферном рынке в поисках усиления.

К слову, в Украине уже состоялся первый громкий трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. 

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Артем Федецкий, Папа Гуйе, Сергей Мякушко, Олег Бойчишин, Роман Дебелко, Денис Мирошниченко

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Источник:

Офіційний сайт ФК "Карпати"

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