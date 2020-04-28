Карты – на стол! УЕФА потребовал от всех стран предоставить планы возобновления футбольного сезона

Пандемия коронавируса продолжается, чем ставит в затруднительное положение в том числе и спортивных функционеров. Сроки возобновления футбольного сезона постепенно отодвигаются, да и то, нет никакой гарантии, что хотя бы летом удастся возобновить матчи. Хотя, например, названа точная дата возобновления чемпионата Чехии.

Чтобы понимать, что происходит в каждой из стран континента, УЕФА обязал европейские лиги предоставить свои планы по возобновлению сезона. Как сообщает Sky Sports, чиновники должны отчитаться до 25 мая. После этого, 27 мая, пройдет следующая видеоконференция исполнительного комитета союза с лигами. В ней уже затронут вопрос возможности завершения чемпионатов в августе.

УЕФА в очередной раз настоял на том, чтобы лиги доиграли чемпионаты и кубки сезона-2019/20. Досрочное завершение допускается лишь в том случае, если существует запрет правительства. А до 30 апреля попросили все города-хозяева Евро-2020 подтвердить возможность принимать матчи в следующем году.

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