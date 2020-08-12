Каштру: "Более уверенно мы начали чувствовать себя при счете 3:0"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе своей команды над "Базелем" в 1/4 финала Лини Европы, а также признался, что уже начал изучать итальянский "Интер" – следующего соперника "горняков" в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба.

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- Мистер, добрый вечер, с победой вас! Насколько гол на второй минуте соответствовал вашим планам и "открыл" эту игру?

- Подходя к матчу, мы ни в коем случае не думаем о том, на какой минуте нам нужно забить: на второй, двадцатой или пятидесятой. Нет, для нас самая главная цель – пройти соперника. Конечно, забив ранний гол, мы стали чувствовать себя в игре намного спокойнее и увереннее. И "Базель" ощущал себя более неуверенно. Но, повторюсь, мы об этом не думаем, не назначаем какую-то определенную минуту. Для нас главной целью было победить соперника и пройти в полуфинал Лиги Европы, чего мы успешно добились.

- В какой момент вы поняли, что "Базель" не уйдет от поражения?

- В этом сезоне было огромное число ситуаций, когда мы понимали, что игра не решена до самого конца. Лучший пример – матч в Загребе, когда соперник вел 3:1 на 90+2-й минуте, а потом мы смогли сравнять счет. Это научило меня и моих футболистов, что поединок не заканчивается, пока не прозвучал финальный свисток арбитра. Могу сказать честно: более уверенно мы начали чувствовать себя при счете 3:0. Тогда уже стали спокойнее продумывать следующую игру, и сегодня все сложилось.

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- Следующий противник – "Интер". Что можете сказать об этой команде?

- На данный момент ничего конкретного. Лишь то, что видят и знают все, потому что я смотрю их матчи. Хорошая, сильная команда, очень организованная. И, мы прекрасно это знаем, претендент на победу в Лиге Европы – так же, как и мы. Наш аналитический отдел уже начал изучать "Интер". С завтрашнего дня мы будем более детально говорить об этом сопернике. Позже смогу дать определенный комментарий, в котором глубже расскажу о сильных и слабых сторонах этой команды.

- Оцените дебют Бондаря. Довольны ли вы его действиями в прошедшем матче?

- Да, я доволен, он провел эффективную игру. Поздравляю его и всю команду!

- Как вы планируете в ближайшие пять дней готовиться к полуфиналу? Есть ли у вас поле для тренировок в Дюссельдорфе? Обсуждались ли уже эти моменты?

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- Да. Мы проживаем в 15 минутах от тренировочных полей. Сейчас для нас самое главное – восстановить за эти дни ребят после прошедшего матча и подготовить наилучшим образом к следующему. Есть абсолютно все условия: УЕФА хорошо все организовал, так что мы спокойны. Место и время есть.

Ранее мы писали, что лидер "Шахтера" Тайсон установил рекорд Лиги Европы. Бразильский футболист забивает в семи разных сезонах евротурнира.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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