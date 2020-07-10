Каштру: "Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия – пройти "Вольфсбург"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы. Напомним, "горняки" в первом матче 1/8 финала обыграли "Вольфсбург" со счетом 2:1. В случае выхода в следующий раунд украинский клуб сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель".

"Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия – пройти "Вольфсбург". Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не пройдя первого. Только потом будем об этом говорить. "Базель" и "Айнтрахт"? Это сильные команды. Несмотря на то что "Базель" сейчас имеет преимущество и может эффективно думать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас – думать о "Вольфсбурге", – цитирует Каштру официальный сайт "Шахтера".

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Из-за пандемии остаток сезона Лиги Европы пройдет по необычной схеме. Мало того, что все матчи пройдут в Германии, так еще и стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из одного матча. Луиш Каштру считает, что это изменит подход команд к поединкам, ведь каждый из них будет сродни финалу.

"Психологическая составляющая в этот период соревнований очень важна. Командам, давно отыгравшим первый матч 1/8, придется провести ответный спустя некоторое время. Начиная с 1/4 поединки будут похожи на финал и все будет решаться в одной встрече, поэтому и подход к таким противостояниям будет другим – не таким, как при двухматчевых дуэлях", – считает португальский специалист.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Вольфсбургом" в первом матче:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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