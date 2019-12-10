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Каштру играет с огнем: на матч с "Аталантой" у "Шахтера" заявлен всего один форвард

10 декабря, 23:27

В случае повреждения Мораеса, "горнякам" в главном поединке года придется играть без чистого нападающего

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру огласил предварительную заявку команды на матч Лиги чемпионов с "Аталантой", который состоится в среду, 11 декабря, в Харькове. Начало – в 19:55. Шахтер Аталанта смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Итак, к матчу года с "Аталантой", от которого зависит выход или невыход "Шахтера" в весеннюю часть еврокубков, в составе "горняков" готовится 21 футболист. Ключевой момент – это наличие в предварительной заявке на игру у дончан всего одного нападающего – лучшего бомбардира чемпионата Украины Мораеса. В случае повреждения украинского бразильца по ходу матча с "Аталантой", его придется менять игроком другого амплуа.

Напомним, когда в недавнем поединке чемпионата Украины с "Динамо" Мораес получил травму в самом начале встречи, вместо него в игру вступил полузащитник Дентиньо. Тем не менее, и без чистого форварда на поле "горняки" в том матче одолели киевлян со счетом 1:0.

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Заявка "Шахтера" на игру с "Аталантой"

  • Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин
  • Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо
  • Полузащитники: Степаненко, Тайсон. Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат
  • Нападающий: Мораес

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
1
3
1
8
10
-2
6
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
5
1
2
2
9
9
0
5
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
5
1
1
3
5
12
-7
4
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П

Отметим, что "Шахтеру", дабы (независимо от результата матча "Динамо" Загреб – "МанСити") гарантировано выйти в 1/8 Лиги чемпионов, нужно обыгрывать в Харькове "Аталанту". Тогда как поражение от итальянского клуба может вообще оставить "горняков" без евровесны.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Италии

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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