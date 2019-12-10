Каштру играет с огнем: на матч с "Аталантой" у "Шахтера" заявлен всего один форвард

В случае повреждения Мораеса, "горнякам" в главном поединке года придется играть без чистого нападающего

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру огласил предварительную заявку команды на матч Лиги чемпионов с "Аталантой", который состоится в среду, 11 декабря, в Харькове. Начало – в 19:55. Шахтер Аталанта смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Итак, к матчу года с "Аталантой", от которого зависит выход или невыход "Шахтера" в весеннюю часть еврокубков, в составе "горняков" готовится 21 футболист. Ключевой момент – это наличие в предварительной заявке на игру у дончан всего одного нападающего – лучшего бомбардира чемпионата Украины Мораеса. В случае повреждения украинского бразильца по ходу матча с "Аталантой", его придется менять игроком другого амплуа.

Напомним, когда в недавнем поединке чемпионата Украины с "Динамо" Мораес получил травму в самом начале встречи, вместо него в игру вступил полузащитник Дентиньо. Тем не менее, и без чистого форварда на поле "горняки" в том матче одолели киевлян со счетом 1:0.

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Заявка "Шахтера" на игру с "Аталантой"

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин

Пятов, Шевченко, Трубин Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо

Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо Полузащитники: Степаненко, Тайсон. Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат

Степаненко, Тайсон. Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат Нападающий: Мораес

Отметим, что "Шахтеру", дабы (независимо от результата матча "Динамо" Загреб – "МанСити") гарантировано выйти в 1/8 Лиги чемпионов, нужно обыгрывать в Харькове "Аталанту". Тогда как поражение от итальянского клуба может вообще оставить "горняков" без евровесны.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Италии

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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