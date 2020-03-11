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Каштру: "Матч без зрителей – это как в театре, когда актеры играют, но никого нет в зале"

11 марта, 21:49

Александр Трикиша

Наставник "Шахтера" - о предстоящем матче в Лиге Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" на выезде. Напомним, матч пройдет на пустом стадионе из-за угрозы эпидемии коронавируса. Также были отменены предматчевые и послематчевые пресс-конференции.

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– Мистер, завтра предстоит поединок без зрителей. Как этот факт повлияет на игру?

– Футбольный матч без болельщиков снижает твои ожидания в профессии. Конечно, нам всегда хочется, чтобы был полный стадион. Болельщики очень важны для игры. Это практически то же самое, что в театре, когда актеры играют, но никого нет в зале, никто на них не смотрит. Да, они выполняют свою работу, но очень важной составляющей не хватает. Знаем, что наши болельщики далеко, но они будут смотреть нас по телевизору. И мы все равно будем чувствовать их поддержку. И, помимо нашего профессионального долга, это добавляет ответственности провести хороший матч.

– Как футболисты восприняли новость о том, что будут играть без зрителей?

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– Были немного разочарованы. Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Футбол строится именно на этом, на эмоциях. Мы всегда чувствуем то, что исходит от трибун, даже если идет в преимущество сопернику, и для нас является большой мотивацией. Отсутствие зрителей даст странное ощущение, но такова жизнь, по-другому нельзя. О коронавирусе сейчас говорят и пишут везде: по телевидению, в Интернете, в газетах. Есть недостаток безопасности, и нужно принимать самые жесткие меры. Это определенный сигнал – все должны быть очень осторожны, в том числе те, кто живет в футбольном мире и постоянно путешествует. Сейчас мы должны показать свою игру.

– Какова кадровая ситуация в "Шахтере" перед первым матчем с "Вольфсбургом"?

– Все, кто прилетел с нами, абсолютно готовы. Выберем наилучший вариант состава из возможных. Предстоит очень сложная борьба. "Вольфсбург" выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, завтра нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и завтра еще ничего не решится, ведь это только первая часть.

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– Как себя чувствует Коваленко? Готов ли он сыграть?

– Посмотрим. Медицинский департамент максимально работает на то, чтобы подготовить футболистов к поединку. Сейчас о составе говорить мы не можем – оставим решение на день матча. Надеемся, что все, кто прилетел в Германию, будут готовы.

– Оливер Гласнер сказал, что завтра его команда попробует предложить более высокую интенсивность игры, чем та, к которой соперник привык в чемпионате Украины. "Шахтер" готов к такому сценарию?

– Слава Богу, что так произойдет. "Манчестер Сити", "Аталанта", "Динамо" (Загреб) и "Бенфика" делали то же самое. Ни для кого не секрет, что в еврокубках все действуют очень агрессивно и интенсивно. Мы должны быть готовы правильно ответить на эти требования.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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