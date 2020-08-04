Каштру: "Мы знаем сильные стороны "Вольфсбурга", но также постарались изучить и слабые"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" ответил на вопросы журналистов, сообщает официальный сайт "горняков". В первом матче чемипон Украины одержал победу в гостях со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет завтра в НСК Олимпийский в Киеве, начало – в 19:55. "Шахтер" – "Вольфсбург" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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Также поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы в прямом эфире покажут на сайте Oll.tv.

- Какая, по вашему мнению, самая сильная сторона "Вольфсбурга"?

- Нам стоит расценивать соперника как команду в целом. Он силен в атаке. Особенно хочу отметить: когда противник добирается до последней трети поля, идет подача в штрафную, где в зоне завершения всегда много игроков. Это может создать нам некоторые проблемы. Любые клубы, которые проводят головокружительные атаки, стараются быстро добраться до ворот оппонента, забегают большим числом футболистов и подают в штрафную, могут создать проблемы. Мы знаем сильные стороны "Вольфсбурга", но также постарались изучить и слабые. Понятно, что в любом составе есть игроки, которые выделяются, но мы должны рассматривать соперника в целом как команду. Готовились наилучшим образом и завтра постараемся показать качественный футбол.

- Тренер "Вольфсбурга" сказал, что у "Шахтера" будет преимущество, потому что чемпионат Украины завершился не так давно, как немецкий, а им не хватает игровой практики. С другой стороны, они провели товарищеский матч с "Лейпцигом" на довольно высоком уровне. Будет ли фактор того, что у "горняков" период без игровой практики короче, иметь решающее значение?

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- Нет. Ни в коем случае это не является преимуществом для нас. Хочу напомнить: когда мы летели в Лиссабон на матч с "Бенфикой", оппонент продолжал чемпионат, а у нас была зимняя пауза, только сборы и товарищеские встречи. "Вольфсбург" – большая команда. Все мы знаем, в каком чемпионате соперник играет и какой футбол может завтра показать. Я уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за выход в четвертьфинал. Поэтому ни в коем случае не думайте и не расценивайте это как преимущество – такого нет. То, что "Вольфсбург" закончил чемпионат на несколько дней раньше, ничего не значит. Игровой практики достаточно у обеих команд.

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- У "Шахтера" сложилась интересная тенденция: Мирча Луческу во главе "горняков" провел пять домашних матчей с немецкими клубами – все завершились вничью, при Паулу Фонсеке – два из двух. Как относитесь к тому, чтобы эта тенденция завтра продолжилась?

- Мы хотим победить и постараемся сделать все, чтобы добиться именно такого результата. Конечно, мы не прячемся от того, что и ничья выведет нас дальше, а это наша главная цель. Однако команда настроена только на победу завтра. В "Шахтере" не может быть иначе. Всегда настраиваем наших игроков только на положительный результат, на победу. Важно показать качественный футбол. Главная цель – пройти дальше. Если мы попадем в 1/4 финала при качественном футболе, но матч завершится вничью, ничего страшного. Главное, выйти в следующий раунд. Вне зависимости от результата завтрашнего поединка.

- Единственной серьезной кадровой проблемой "Шахтера" является потеря Исмаили. Вы предоставляли возможность сыграть на этой позиции Матвиенко, Сиприано и Болбату. Тем самым вы, можно сказать, усложняли подготовку "Вольфсбургу", потому что немцам гораздо сложнее спрогнозировать, кто выйдет у вас на этой позиции. Вы уже можете раскрыть карты? И как проходит восстановление Исмаили?

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- Да, у Исмаили достаточно сложная травма, так что мы сейчас на него не рассчитываем. Желаем ему только скорейшего выздоровления и возвращения. Завтра на этой позиции выйдет футболист, который, по моему мнению, даст больше стабильности нашей команде. Этот игрок знает, как правильно подстроиться под командные динамики и внести что-то свое, помочь коллективу в разные моменты. Могу лишь сказать, что мы очень комфортно себя чувствуем во всех игровых аспектах. Я полностью уверен в своих футболистах. Команда доминирует во всем, что связано с атакующей игрой, обороной, переходами, разными динамиками, тактическими схемами. Я уверен, что наша команда будет очень успешна. Да, не всегда получается добиваться большого успеха, как всем нам хотелось бы, но этого не бывает ни у кого. Однако я могу сказать точно, что полностью доверяю всем своим футболистам и рассчитываю на них. Думаю, что завтра будет достаточно интересный состав, как и игра.

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- После окончания чемпионата Украины прошло уже достаточно много времени. Насколько вы довольны состоянием команды сейчас? Как оцениваете прошедшие товарищеские матчи? В каком тонусе находятся игроки?

- Весь этот год был очень нетипичным. За сезон мы провели три сбора, и сейчас были последние мини-сборы, которые длились две с половиной недели. Нам приходилось как-то адаптироваться, чтобы теперь, когда снова предстоит играть в Лиге Европы, чувствовать себя в наилучших кондициях. То есть часто приходилось реагировать на происходящее, а не планировать то, что хотели. Команда чувствует себя очень хорошо, все в отличном физическом состоянии. Даже показатели GPS, которые мы собираем после каждого тренировочного дня, лучше, чем по возобновлении чемпионата после долгой паузы. Мы уверены в своей работе, и я думаю, что команду подготовили очень хорошо. Техническая и тактическая составляющие? Ребята также показывают себя на достаточно высоком уровне. Психологически? Уверены. Даже после столь сложного момента, который пережил в принципе весь мир, ребята смогли вернуться к работе, полностью окунуться в нее. Да, мы знаем обо всех сложностях, что нам предстоят, но все чувствуют себя очень уверенно. Не потому, что впереди легкий матч или у нас есть какое-то преимущество, нет. Прекрасно знаем, что нам противостоит очень сильный, квалифицированный соперник, который на поле доставит определенные сложности. Просто если говорить обо всех кондициях нашей команды, то они на достаточно высоком уровне.

- Это ваш первый сезон в "Шахтере", и команда сейчас может выйти в четвертьфинал. А как оцениваете уже пройденный отрезок в еврокубках? Возможно, отметите лучшие матчи, которые удались?

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- Сезон запомнился. Было и много положительных, и много отрицательных моментов. Первое, что приходит на ум, когда думаешь о нашей еврокампании, это последняя игра Лиги чемпионов в Харькове. И это очень отрицательное, негативное воспоминание. В заключительном матче мы были так близки к тому, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов, но, к сожалению, не удалось. Однако это заставило взглянуть на себя со стороны и понять, чего именно нам не хватало. Кажется парадоксом, противоречием, но если вспомнить, какую игру мы провели с "Аталантой" в Милане… Там был великолепный поединок и победа. В Загребе – ничья. На "Этихаде" с "Сити" – также ничья. Это очень сильные клубы, и тем не менее у нас была возможность показать себя наилучшим образом, не прятаться от игры, а подойти со всей храбростью к соперникам. Была большая борьба. К сожалению, нам не хватило совсем чуть-чуть до 1/8 финала. Это огромный вызов для нас. Равно как и тот факт, что мы перешли в Лигу Европы. Вспомню, что в Загребе мы проигрывали 1:3, но на 90+7-й минуте смогли сравнять счет. Запоминающиеся моменты, и их в сезоне было много. Прошли хороший, интересный путь. Хотели быть в Лиге чемпионов. Если судьба распорядилась так, что сейчас мы в Лиге Европы, нужно стараться показать себя с лучшей стороны здесь. Второй тайм с "Бенфикой" на "Эштадиу да Луш" мы провели просто великолепно! И, чего скрывать, матч с "Вольфсбургом" также хорошо запомнился. Несмотря на то, что на стадионе не было души, не было публики, мы смогли показать очень-очень качественный футбол. Не могу сказать, что наш еврокубковый путь в этом сезоне идеален, но он заставляет нас радоваться.

- Вы сказали, что на стадионе в Вольфсбурге не было души, но вместе с тем отсутствие зрителей и лишило вашего соперника поддержки.

- Когда нет публики на стадионах, это в общем потеря для футбола. Для чего мы играем в первую очередь, а точнее, для кого? Для болельщиков. Мы создаем определенное шоу, зрелище, которое смотрят люди то ли на стадионе, то ли по телевизору. Думаю, даже по видео можно прочувствовать атмосферу, царящую на стадионе при заполненных трибунах. Сейчас матчи проходят как-то очень холодно, замороженно, стоит тишина. Разумеется, у футболистов есть свои эмоции в матче, они стараются абстрагироваться от всего, что вокруг, и настроиться только на игру. Однако чего-то все равно всегда не хватает. Понимаем, что мир переживает форс-мажорную ситуацию. К сожалению, это отразилось на всех сферах деятельности, не только на футболе. Надеемся, это закончится как можно быстрее, болельщики смогут вернуться на стадионы, заполнять их и поддерживать команды. Пока футбол от этого проигрывает. Я уже не раз говорил и сейчас повторюсь снова: это как актеры в театре. Есть ли смысл выступать на сцене, если зал пуст? Для кого ты станешь играть, если никто тебя просто не смотрит? Это становится совершенно неинтересным. Понимаем, что это грустный момент, и хотим, чтобы болельщики присутствовали на стадионах. Как я уже сказал, в этом евросезоне были разные результаты: и победы, и ничьи, и поражения, тем не менее все было с болельщиками. Мы хотим, чтобы публика как можно скорее вернулась, а мы снова играли в нормальный футбол, к которому все привыкли. Наша профессия сейчас требует от нас продолжать то, что мы делаем, но чего-то вечно не хватает. Все может быть лучше. Когда вернутся болельщики, это будет хорошо для футбола в целом.

Ранее тренер немецкой команды Оливер Гласнер заявил, что рад, что ответная встреча вообще состоится. "Шахтер" будет играть на столь же высоком уровне": наставник "Вольфсбурга" – о завтрашнем матче Лиги Европы.

Обзор первого матча "Шахтер" – "Вольфсбург":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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