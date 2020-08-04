Каштру – о встрече с "волками": "На данный момент мы подготовлены ко всему"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке своей команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", который состоится завтра в НСК "Олимпийский". "Шахтер" – "Вольфсбург" трансляция онлайн есть на нашем сайте.

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Также поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы в прямом эфире покажут на сайте Oll.tv.

"Все знают, что эта игра должна быть сыграна много месяцев назад. Эти реалии из-за коронавируса. В эти месяцы нам пришлось подстроиться под то, как действует вирус. На данный момент мы подготовлены ко всему. Мы подготовлены к этой игре наилучшим образом, несмотря на все сложности. Подготовка проходила абсолютно нормально. После завершения чемпионата мы немного отдохнули и начали готовиться к матчу, и все прошло абсолютно нормально", – сказал Луиш Каштру в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в первом матче "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Германии со счетом 2:1. Голами отметились Маркос Антонио и Жуниор Мораес, при этом Виктор Коваленко не реализовал пенальти. У немцев забивал Джон Брукс.

Смотрите обзор первого матча между "Шахтером" и "Вольфсбургом":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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