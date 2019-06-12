"Каштру подойдет под нашу философию и стиль игры": президент "Шахтера" – о новом тренере

В Донецком клубе уверены, что новый тренер будет радовать болельщиков яркой, красивой, атакующей и победной игрой

Ринат Ахметов и Луиш Каштру. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал назначение новым главным тренером команды Луишем Каштру. Они встретились 12 июля сразу после заключения соглашения. Сегодня португальский тренер Луиш Мануэль Рибейру де Каштру подписал двухлетнее соглашение с донецким клубом. Напомним, он стал 33-м наставником в 83-летней истории самого титулованного клуба времен независимой Украины.

"Прежде всего я хочу поблагодарить Паулу за прекрасную работу, которую он провел с футбольным клубом "Шахтер". Мы завоевали семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и Суперкубок. Я думаю, нам есть за что сказать огромное спасибо Паулу и его помощникам. Я хочу пожелать ему удачи в Риме. Расстались мы по-хорошему, друзьями. Мы желаем ему удачи, надеюсь, он точно так же будет переживать за нашу команду. Это было для нас быстро и неожиданно. Но я только что представил нового главного тренера. Это португальский специалист Луиш Каштру. Он очень ответственный, очень амбициозный и работоспособный. Самое главное – он еще тренировал и молодежь. Он был готов со мной говорить по каждому игроку. Он знал характеристики каждого игрока. Внимательно следил за выступлениями футбольного клуба "Шахтер" уже, наверное, не первый год. Видно, чувствовал, ему интуиция подсказывала, что когда-то он станет главным тренером нашей команды. А мы внимательно следили за ним. И нам интуиция подсказывала, что когда-нибудь он точно станет главным тренером нашей команды. Этот специалист очень сильно подойдет под нашу философию и под наш стиль игры. И будет радовать наших болельщиков яркой, красивой, атакующей и победной игрой. У него прекрасные идеи, и это очень сильный специалист. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится", – заключил Ахметов.

Затем свое назначение прокомментировал сам португалец, предыдущим местом работы которого была "Витория Гимарайнш".

"Это особенный момент для меня. Я очень обрадовался приглашению "Шахтера". У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от "Шахтера", смотрел лишь в сторону этого клуба. Я действительно достаточно давно за ним следил, поскольку португальский тренер Паулу Фонсека работал здесь, к тому же ранее мы уже пересекались с ним в "Порту". Он один из лучших специалистов нашей страны. Знаю, какой футбол демонстрирует "Шахтер". Рад, что стал частью клуба. Президент очень любит футбол и говорит о нем эмоционально. Он хочет видеть "Шахтер", который становится все лучше и сильнее, демонстрирует красивый атакующий футбол. Наши пути сходятся. Будем много работать, чтобы радовать болельщиков", – признался Каштру

Напомним, накануне Паулу Фонсека покинул "Шахтер", возглавив итальянскую "Рому". "Я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине – свой второй дом", – признался теперь уже экс-наставник "горняков". Фонсека добавил, что жалеет, что так и не увидел и не прочувствовал атмосферу "Донбасс Арены".

В завершившемся сезоне "Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины





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