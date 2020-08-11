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Каштру выпустит дебютанта в четвертьфинале Лиги Европы: состав на матч "Шахтер" – "Базель"

11 августа, 20:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команды назвали стартовые составы на четвертьфинальный матч Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" назвал стартовый состав на матч 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля" из Швейцарии. Матч пройдет в Германии на стадионе "Фельтинс Арена" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Шахтер" – "Базель" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, также встречу можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

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В стартовом составе команды вышел чемпион мира U-20 Валерий Бондарь. Для него это будет дебютный матч в еврокубках. Вчера Бондарь присутствовал на предматчевой пресс-конференции, где его спрашивали, готов ли он сегодня сыграть.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Маркиньос Сиприано, Витао, Болбат, Пихаленок, Фернандо

"Базель": Николич, Видмер, Альдерете, ван дер Вафф, Петретта, Джака, Кампо, Фрай, Штокер, Артур Кабрал, Пюлюлю

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Запасные: Пукай, де Моль, ван Волфсвинкел, Риверос, Эрик Рамирес, Буняку, Виши, Маршан, Лурвинк, Туши, Исуфи, Адеми,

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Добавим, что "Шахтер" является фаворитом сегодняшнего матча с "Базелем". Коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру в основное время составляет 1.95, на ничью – 3.75, на победу "Базеля" – 3.90. С учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти котировки букмекеров следующие: 1.47 на "Шахтер" и 2.80 на "Базель". Подробный прогноз букмекеров на матч "Шахтер" – "Базель".

Кстати, ранее мы приводили статистику, как "Шахтер" играл в еврокубковых матчах с дополнительным временем и пенальти. "Горняки" в дополнительное время выиграли лишь один матч, зато это был финал Кубка УЕФА.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в 1/8 финала:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Базель Валерий Бондарь

Источник: Сегодня|Спорт

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