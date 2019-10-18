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Касильяс после инфаркта признан лучшим вратарем чемпионата Португалии

18 октября, 10:13

Испанский вратарь получил престижную награду

Икер Касильяс

Икер Касильяс / Фото: Twitter

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Союз игроков Португалии признал испанца Икера Касильяса лучшим вратарем прошлого сезона. Игрок "Порту" в мае перенес сердечный приступ, после которого продолжает восстанавливаться. Накануне появилось первое фото Касильяса в зале после инфаркта.

"У меня есть только слова благодарности всем, учитывая мою ситуацию. Для меня большая честь получить эту награду, я надеюсь, что она не последняя", – написал Касильяс в Twitter.

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса весной на тренировке. В ходе занятия вратарь, в составе "Реала" трижды выигрывавший Лигу чемпионов, почувствовал недомогание. Медицинский штаб "Порту" доставил футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

Изначально врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса. Как заявил сразу после случившегося испанский кардиолог Хуан Антонио Корбалан, голкипер может и не мечтать о возобновлении своей футбольной карьеры.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):

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Порту чемпионат Португалии Икер Касильяс

Источник: Sportbox

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