Касильяс, после операции на сердце, начал подготовку к сезону

Голкипер "Порту" не думает о завершении карьеры

Касильяс и его трофеи в "Реале". Фото: AFP

Вратарь "Порту" Икер Касильяс начал предсезонную подготовку с португальской командой, несмотря на перенесенный в мае сердечный приступ, сообщает AS. Сегодня футболисты португальского клуба прошли медицинское обследование. По информации источника, пока вопрос возобновления Касильясом полноценных тренировок не решен.

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался еще год контракта с клубом.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

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Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):

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