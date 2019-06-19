Каталонская многоходовочка: покупка Гризманна станет частью сделки по возвращении Неймара

Сам бразилец заявил, что больше не хочет играть в "ПСЖ" и уже ищет дом в Барселоне

Неймар. Фото: AFP

"Барселона" изучает возможность возвращения в команду нападающего "Пари-Сен-Жермен" Неймара. Капитан сине-гранатовых Лионель Месси попросил президента клуба Жозепа Бартомеу подписать бразильца. Руководство каталонцев в числе вариантов рассматривает включение в сделку форварда Антуана Гризманна, который на данный момент остается игроком "Атлетико", но в ближайшее время клуб покинет. В "Барселоне" размышляют, как осуществить подобную сделку.

По данным El Mundo, "Барселона" тайно согласовала личный контракт с французом еще в марте, стороны планировали заключить договор после 1 июля. В руководстве каталонцев знают, что игроки команды против приобретения Гризманна. Однако многое зависит от решения самого 28-летнего форварда, захочет ли он переходить в "ПСЖ".

Также "Барселона" потребует от Неймара пойти на понижение зарплаты – в Париже бразилец получает примерно 36,8 млн евро за сезон. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

К слову, Sport.es со ссылкой на телеканал GOL сообщает, что бразильский форвард уже ищет дом в столице Каталонии. Отмечается, что 27-летний Неймар хочет вернуться в тот же дом, в котором жил, когда выступал за сине-гранатовых.

Также, по информации зарубежных СМИ, Неймар сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи о том, что больше не хочет играть во французском клубе.

"Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить", – приводит слова Неймара AS.

Ранее мы писали, что налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара. В Бразилии футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, сейчас идут судебные тяжбы Неймара с моделью, которая обвинила футболиста в изнасиловании. Отшлепал по ее просьбе: Неймар на допросе признался, что бил девушку.

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