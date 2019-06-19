Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Каталонская многоходовочка: покупка Гризманна станет частью сделки по возвращении Неймара

19 июня, 15:48

Сам бразилец заявил, что больше не хочет играть в "ПСЖ" и уже ищет дом в Барселоне

Неймар
Неймар. Фото: AFP

"Барселона" изучает возможность возвращения в команду нападающего "Пари-Сен-Жермен" Неймара. Капитан сине-гранатовых Лионель Месси попросил президента клуба Жозепа Бартомеу подписать бразильца. Руководство каталонцев в числе вариантов рассматривает включение в сделку форварда Антуана Гризманна, который на данный момент остается игроком "Атлетико", но в ближайшее время клуб покинет. В "Барселоне" размышляют, как осуществить подобную сделку.

По данным El Mundo, "Барселона" тайно согласовала личный контракт с французом еще в марте, стороны планировали заключить договор после 1 июля. В руководстве каталонцев знают, что игроки команды против приобретения Гризманна. Однако многое зависит от решения самого 28-летнего форварда, захочет ли он переходить в "ПСЖ".

Также "Барселона" потребует от Неймара пойти на понижение зарплаты – в Париже бразилец получает примерно 36,8 млн евро за сезон. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

К слову, Sport.es со ссылкой на телеканал GOL сообщает, что бразильский форвард уже ищет дом в столице Каталонии. Отмечается, что 27-летний Неймар хочет вернуться в тот же дом, в котором жил, когда выступал за сине-гранатовых.

Также, по информации зарубежных СМИ, Неймар сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи о том, что больше не хочет играть во французском клубе.

"Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить", – приводит слова Неймара AS.

Ранее мы писали, что налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара. В Бразилии футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, сейчас идут судебные тяжбы Неймара с моделью, которая обвинила футболиста в изнасиловании. Отшлепал по ее просьбе: Неймар на допросе признался, что бил девушку.

ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, псж, Неймар, Антуан Гризманн

Вы сейчас просматриваете новость " Каталонская многоходовочка: покупка Гризманна станет частью сделки по возвращении Неймара". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агент отговорил капитана "Аякса" переходить в "Барселону" из-за комиссионных от "ПСЖ"

Сегодня, 13:39

Футболист склоняется к переходу в "ПСЖ", а его агент на этом заработает 10 миллионов евро

Налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара

17 июня, 20:04

В Бразилии футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Отшлепал по ее просьбе: Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель

14 июня, 15:06

Во время допроса по делу об изнасиловании 26-летней модели знаменитый футболист рассказал, что интим и шлепки были по согласию

Неймар нанес ответный удар по модели, обвинившей его в изнасиловании

13 июня, 17:38

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии, заработавший за год 100 миллионов долларов, пошел в атаку на модель

Он стоит как два Роналду: назван самый дорогой футболист планеты

13 июня, 17:04

20-летний нападающий на 85 миллионов евро превзошел Лионеля Месси. А Кришти – лишь двадцатый в рейтинге

Быстрее Месси и Роналду: Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью

12 июня, 18:35

Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Мбаппе превзошел Роналду и Месси

Александр Калягин госпитализирован

Видео дня: автопилот Tesla смог избежать ДТП в сложной ситуации

Александер Элбон: Я не хочу видеть синие флаги

Орбакайте больше не "Чучело"! Актриса выложила коллаж в Instagram

Никаких морщин: 3 копеечных и эффективных маски с желатином

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

Вчера, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

Маркевич возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

17 июня, 11:28

До этого Остап Маркевич встречался в Испании с Зиданом и тренировал юношей "Вильярреала"

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

17 июня, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

17 июня, 07:07

Корреспондент "Сегодня" побывал на финале молодежного чемпионата мира

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других

Кухня на 2-х квадратных метрах: стильные идеи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь