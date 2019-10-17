Каталонский "майдан" поставил под угрозу матч "Барселона" – "Реал": когда сыграют Эль-Класико

Месси и Модрич, похоже, 26 октября не сыграют / Фото: AFP

Главный матч осени в мировом футболе между "Барселоной" и "Реалом", которые должны встретиться на "Камп Ноу" 26 октября, может быть перенесен на 18 декабря из-за протестов и беспорядков в столице Каталонии, сообщает Marca. По информации источника, команды отказались поменяться кругами и провести этот матч в Мадриде.

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Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига выступили против проведения столь напряженной футбольной встречи во время массовых беспорядков в Каталонии. Перенос матча на более позднее время устраивает как "Барселону", так и "Реал". Решение по данному вопросу примет комитет по проведению соревнований. Оно должно быть оглашено до понедельника, 21 октября.

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Кстати, из-за акций протеста "Барселона" уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с "Эйбаром" каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе из-за забастовки в аэропорту Эль-Прат. Дорога длиной 600 километров должна занять чуть больше шести часов.

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Фотографии происходящего в Барселоне

Отметим, что очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к проведению референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Все подробности в спецтеме Протесты в Барселоне

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