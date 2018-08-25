Каталонское дерби впервые в истории пройдет на территории США

Каталонское дерби "Жирона" – "Барселона" станет первым матчем чемпионата Испании по футболу, проведенным в США, сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Ла Лига 16 августа объявила о заключении 15-летнего соглашения с медиакомпанией Relevent Sports по совместному продвижению футбола в США и Канаде. Сообщалось, что в рамках договора планируется ежегодное проведение матча чемпионата Испании на территории США.

По данным источника, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал соответствующее предложение "Жироне" и ожидает ответа от нее в ближайшие дни. Согласно календарю Примеры, этот матч 21-го тура должен был пройти в Жироне 27 января 2019 года.

Ранее издание El Pais утверждало, что первый официальный матч чемпионата Испании на территории США планируется провести в текущем сезоне, и, скорее всего, это будет встреча мадридского "Реала" и "Барселоны", как вызывающая наиболее высокий зрительский интерес. Отмечается, что еще другим вариантом проведения дебютного матча Примеры в США считалось противостояние "Бетиса" и "Барселоны" 17 марта.

Отметим, что ранее матч за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" прошел в Марокко.

Отметим, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" оставила в запасе игроков на сумму почти в 300 миллионов евро. Каталонский клуб обновил свой рекорд по стоимости футболистов, которые начали матч на скамейке для запасных.