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Катастрофическое падение: команда украинцев в Бельгии продолжила крутое пике с новым тренером

23 августа, 00:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Гент" проиграл "Антверпену" после гола экс-динамовца Дьемерси Мбокани

Самая украинская команда чемпионата Бельгии, в которой выступают трое наших футболистов, снова проиграла. В субботу вечером в третьем туре "Гент" уступил в гостях "Антверпену" со счетом 0:1. Решающий мяч на 17-й минуте забил бывший форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани. А на прошлой неделе Пластун после операции на половом органе забил гол головой "Кортрейку".

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Во встрече в Антверпене Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун вышли в стартовом составе "Гента". Только защитник Пластун отыграл весь матч, нападающий Яремчук покинул поле на 75-й минуте, а хавбек Безус – на 78-й. Гостям так и не удалось забить хотя бы один мяч, и они проиграли третий раз подряд. Причем на этот раз – уже с новым тренером: позавчера команду возглавил 67-летний румын Ласло Болони, который до этого три года тренировал именно "Антверпен".

Таким образом, команда украинцев осела на 18-м месте турнира, забив всего два мяча в трех матчах. Причем оба гола – на счету защитника Пластуна.

Ранее "Гент" стал серебряным призером чемпионата Бельгии после досрочного завершения сезона. Смотрите, как Пластун забивал в ворота "Андерлехта" в чемпионате 2019/2020:

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Роман Безус чемпионат Бельгии Дьемерси Мбокани Игорь Пластун Гент Бельгия Роман Яремчук антверпен
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