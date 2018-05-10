Кайоде: "По окончании сезона я хотел бы остаться в "Шахтере"

Нападающий донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде поделился своими впечатлениями от финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" нанес поражение киевскому "Динамо" со счетом 2:0. Заьитыми голами отличились Факундо Феррейра и Ярослав Ракицкий, а сам Кайоде появился на поле в втором тайме, заменив автора первого гола.

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"Конечно, у меня фантастические эмоции от сегодняшнего матча, тем более, что для меня это первый трофей в карьере. Да, я недолго в Украине, но уже понимаю всю важность игр против "Динамо". У нас с ними получаются очень интересные матчи, в них приятно играть. Киевляне хорошо выглядели на поле, но мы были лучше готовы тактически, поэтому и одержали победу сегодня.

Одной из главных причин нашего триумфа является наш тренер, который очень хорошо нас готовит к каждому матчу.

По окончании сезона я хотел бы остаться в "Шахтере". Мне нравится этот клуб, мне нравится Украина. В нашем коллективе очень хорошие тренеры и специалисты, здесь очень приятные люди, с которыми мне комфортно работать", – сказал Кайоде.

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