"Каждый игрок влюбился в идею тренера": Яремчук рассказал о стиле Шевченко в сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своей роли на поле и объяснил, как у главного тренера Андрея Шевченко получилось поменять стиль игры с оборонительного и контратакующего на позиционный.

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"Прежде всего, от игры в сборной я получаю огромное удовольствие, ведь там меня окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко. Могу всех перечислить, со всеми приятно играть. Действительно, тренер требует от меня выполнять много черновой работы, подыгрывать партнерам, создавать для них свободные зоны. Это необходимо при такой структуре игры.

Каждый игрок сборной влюбился в идею тренера, нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы.

Конечно, нам есть еще над чем работать — и очень много. Но я считаю, что у нашей команды большое будущее. В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят уезжает в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола", – рассказал Яремчук.