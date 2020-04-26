Каждый сходит с ума по-своему: форвард сборной Португалии на карантине раздал автографы собакам

Во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, каждый развлекается по-своему. Так, полузащитник сборной Португалии и английского "Эвертона" Андре Гомеш, который скучает по футбольной атмосфере и болельщиками, записал на карантине забавный видеоролик. Ранее мы сообщали, что сотрудник английского клуба пробежал марафонскую дистанцию, не выходя из квартиры.

Футболист вошел в комнату в спортивном костюме под запись шума трибун, а затем тепло поздоровался со своими собаками и раздал им автографы. После чего достал из рюкзака джойстик, сел в кресло и начал играть в виртуальный футбол на приставке.

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Напомним, что Андре Гомеш с феноменальной скоростью восстановился после тяжелого перелома ноги, который он получил в начале ноября. Напомним, в матче против "Тоттенхэма" португалец получил перелом правой лодыжки со смещениемв столкновении с Сон Хын-Мином и Сержем Орье. Тем не менее, спустя всего 86 дней футболист вернулся к тренировкам с командой.

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