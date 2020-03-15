"Кажется, у меня – вирус": жена футболиста Артема Кравца поделилась своими страхами

Жена бывшего форварда киевского "Динамо" Артема Кравца Анна у себя в Instagram эмоционально высказалась на тему коронавируса. Отметим, что чемпионат Турции, в котором ее супруг выступает сейчас за аутсайдера первенства "Кайсериспор", продолжается, несмотря на пандемию. При этом сама Анна, судя по ее странице в соцсети, сейчас с детьми находится в Киеве.

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"Первое и самое главное, что я хочу посоветовать, это придерживаться карантина! – призывает Анна Кравец. – Стараться быть дома, отдыхать и ждать спада инфекции в стране и мире! Это пункт №1 в борьбе с вирусом. Все остальное вы и так знаете. Еще хочу сказать, не ведитесь на самонакрут (и себе это говорю каждый день). Мне на каждом шагу кажется, что болит горло, и у меня вирус. Хотя это бред или страх... Думаю, у многих – так же. Я для себя решила придерживаться правил гигиены и безопасности, и максимально находиться в квартире... И еще – стараюсь контролировать, чтоб мои родители сидели дома. Придется им чаще отдавать своих малышей, чтоб они были максимально заняты и никуда не ездили. Заодно и я отдохну. И тут есть свои плюсы, я могу уделить время своим домашним делам и себе. Класс... Все у нас будет хорошо! Очень верю, что вирус не сильно "пройдется" по Украине. Давайте быть на позитиве!" – написала у себя в Instagram Анна Кравец

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

Анна Кравец

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Жена Артема Кравца – Анна / Фото: Instagram

При этом у себя в "сторис" Анна Кравец высказалась еще более эмоционально. "Давайте сидеть дома, смотреть сериалы, фильмы, читать книги!!! И пусть этот конченый вирус идет нах побыстрее!" – написала супруга футболиста, посоветовав своим подписчикам для просмотра сериал "Власть в ночном городе".

Напомним, ранее в Украине были подтверждены три случая коронавируса – в Черновцах, Черновицкой и Житомирской областях. Также зафиксировали и первую смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

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