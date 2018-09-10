Казус дня: Моуринью упал в аэропорту, пытаясь убежать от фанатов

Сегодня, 13:58

Португальский тренер зацепился за ограждение


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сконфузился в аэропорту, перецепившись через ограждение. Португальский специалист прибыл в Лондон, чтобы посетить матч Лиги наций Англия – Испания на "Уэмбли". При выходе из аэропорта Моуринью "убегал" от фанатов, которые стремились сфотографироваться с наставником "МЮ", и попытался перепрыгнуть через ограждение.

Нога Моуринью зацепилась, и португалец смешно упал на пол аэропорта. Работник сразу же помог подняться наставнику "красных дьяволов", а Жозе отреагировал на ситуацию улыбкой.

Напомним, матч Англия – Испания закончился победой гостей со счетом 2:1. После этой встречи сборная Испании установила рекорд беспроигрышной серии в футболе. В последний раз "фурия роха" проигрывала еще на Евро-2016.

Кстати, тренерское кресло под Моуринью серьезно зашаталось после неубедительного старта "МЮ" в сезоне. По информации СМИ, его место может занять экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан. Сообщалось, что Зидан уже определился с усилением для "Манчестер Юнайтед".

Ранее мы сообщали, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью договорился с прокуратурой Испании на однолетний тюремный срок по делу о неуплате налогов.
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