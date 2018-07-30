"Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус"

Руководство "Кьево" решило повысить цены на матч первого тура чемпионата Италии против "Ювентуса". По информации источника, стоимость была увеличена на 50 процентов после того, как состав клуба из Турина пополнил нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

Так, цены на первый ряд центральных трибун стадиона "Маркантонио Бентегоди" поднялись со 100 до 150 евро. Билеты на верхний ярус можно купить за 60 евро вместо 40. Цены на угловые сектора подскочили с 30 до 50 евро.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что перекупщики продают билеты на матч 3-го тура серии А "Парма" – "Ювентус" до семи раз дороже номинала.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. А в июле "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.