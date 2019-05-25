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Киев теряет команду УПЛ: обзор фатального для "Арсенала" поражения в игре с "Десной"

25 мая, 20:08

Чернигов победил, даже не сумев реализовать пенальти

Все идет к тому, что одной командой из Киева в украинской футбольной Премьер-лиге станет меньше. Столичный "Арсенал" практически потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе, проиграв в субботу в Чернигове "Десне" со счетом 0:1. И это еще "Десна" не реализовала пенальти! После этого поражения "Арсенал" скатился на последнее место в УПЛ, обладатель которого напрямую вылетает в Первую лигу. От идущего предпоследним "Черноморца" киевляне отстают на два очка и в последнем туре им будет крайне сложно исправить ситуацию.

"Десна" - "Арсенал-Киев" – 1:0. Обзор первого тайма

"Десна" - "Арсенал-Киев" – 1:0. Обзор второго тайма

"Десна" - "Арсенал-Киев" – 1:0
Гол: Богданов (31)

На 7-й минуте Д. Фаворов ("Десна" ) не реализовал пенальти (штанга).

"Десна": Паст - Д. Фаворов, Имереков, Немчанинов, Мостовой - Огиря (Старенький, 78), Богданов - Волков, А. Фаворов (Белич, 90+2), Картушов - Филиппов (Безбородько, 83).

"Арсенал-Киев": Пидкивка – Жичиков, Вакуленко, Башлай, Дубинчак – Домбровский, Танковский, Ориховский (Липартия, 34) – Кадимян (Мудрик, 46), Мэзу (Ковпак, 46), Калитвинцев.

Предупреждения: Мостовой, А. Фаворов, Д. Фаворов, Картушов – Пидкивка.

Как мы писали ранее, "Черноморец" поднялся с дна УПЛ, обыграв на выезде "Ворсклу". Однако праздновать одесситам рано, ведь они находятся в зоне переходных матчей, что еще не гарантирует им сохранения прописки в "вышке".

Напомним, победителем чемпионата Украины досрочно стал "Шахтер":


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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Десна Чернигов

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Сегодня|Спорт

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