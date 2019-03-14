"Какая боль! Какая боль!": обзор матча "Динамо" – "Челси"
Так больно в родных стенах в еврокубках не били еще ни один украинский клуб
Ответный матч "Динамо" – "Челси" на НСК "Олимпийский" закончился с тем же счетом, о котором пелось в знаменитой песне "Аргентина – Ямайка" – 5:0 в пользу лондонцев. Еще никогда украинские клубы не проигрывали дома в еврокубках так крупно. Так что "Динамо" в этот вечер вошло в историю – только со знаком минус.
Украина потеряла свой последний клуб в нынешнем евросезоне. Суммарные 0:8 от "Челси" – это тоже антирекорд в почти 92-летней истории киевского "Динамо". Этот результат будет связан с именем Александра Хацкевича, который после игры с "Челси" отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.
- ДИНАМО - ЧЕЛСИ – 0:5
- Голы: Жиру, 5, Жиру, 33, Маркос Алонсо, 45+1, Жиру, 59, Хадсон-Одои, 78. Первый матч – 0:3
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА МАТЧА "ДИНАМО" – "ЧЕЛСИ"
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА МАТЧА "ДИНАМО" – "ЧЕЛСИ"
Отметим, что на трибунах "Олимпийского" на матче "Динамо" – "Челси" присутствовали 64 830 зрителей (при вместительности 70050). Рекорд посещаемости киевлян в Лиге Европы был зафиксирован в марте 2015 года на матче с "Эвертоном" (5:2). Тогда на НСК собралось 67 553 зрителя.
Как сообщалось ранее, "бельгийский Давид Луис" отказался переходить в киевское "Динамо".
Также сообщалось, что форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке.
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