Киевская фанатка "Лацио": "Хочу, чтобы Цыганков играл за нас"

Как известно, "Лацио" отменил для своих болельщиков продажу билетов на сегодняшний матч в Киеве "из соображений безопасности". Под этой формулировкой скрывается опасение мести со стороны динамовских ультрас за то, что на игре месячной давности в Бухаресте лациали вывесили флаг т.н. Новороссии. Тем не менее, немного фанатов итальянского клуба на трибунах НСК будет. Среди них киевлянка Яна Дашковская – журналист, переводчик, координатор благотворительных проектов, и уже почти 20 лет болельщица римских "орлов".

Матч "Динамо" – "Лацио" начнется в 20:00, на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка.

— Флаг так называемой Новороссии — не позиция всех фанов "Лацио". Сами итальянцы писали, что это была чья-то личная инициатива, — говорит нам Яна. — Как мне рассказывал друг, находившийся на той игре в Бухаресте, в фан-секторе "Лацио" были сербы, болгары, может, и россияне. Кто вывесил, неизвестно. Может, сербы. Им это интересно. А итальянцам — нет. У них отношение к войне на Донбассе такое — их это не касается. Да, после истории с флагом в Бухаресте справедливо рассудили, что в Киеве могут быть траблы. Но запретить выезд для итальянцев... Можно было поступить иначе. Ультрас из Италии планировали чартер: то есть прилетели, их отвезли на стадион, и сразу после матча — домой. Без прогулки по Киеву. И так было бы лучше. А то сейчас итальянцы спрашивают, почему в городе, где будут проводить финал ЛЧ, не могут даже минимальную безопасность обеспечить.

— Но это ведь решение клуба "Лацио" — не пускать своих болельщиков...

— Это решение не клуба "Лацио", а полиции Италии и Украины по рекомендации полиции Украины. Я знаю, есть люди в Италии, которые загодя купили билеты на самолет. Может, кто-то из них и приедет сам по себе. Посмотрим...

— Ранее приходилось попадать в переплет?

— Чтобы били, нет. Но в опасные ситуации мы попадали. В Варшаве, помню, под стадионом около парка нас подкараулили ультрас "Легии". Мы немного неправильно поступили — шли довольной большой группой. И среди нас были итальянцы. Но мы, слава Богу, их предупредили, чтобы они не говорили на итальянском. Мы тогда съехали с темы, сказали, что мы украинцы и ничего не знаем. Итальянцы, к счастью, молчали. Кто-то, правда, из наших выскочил, и его ударили по ноге. Я первой шла. Меня остановили, схватили за шкирки — хотели посмотреть мою "розу" (фанатский шарфик, — Авт.). Но у меня хватает ума не разгуливать в чужом городе в "розе", она была в рюкзаке. И мы такие: "Да мы ничего не знаем, просто ночью гуляем возле парка". Знаешь, там стояли такие накачанные кикбоксекры, думаю, им нас бить было просто неинтересно. Хотя, повторюсь, было бы хуже, если бы они прознали, что среди нас итальянцы.

— И все-таки на НСК идти не боишься?

— А чего бояться? Я не один раз была на выездах "Лацио". Всякое может быть. Это футбол. Если хочется борьбы на поле и дружбы на трибунах, надо ходить на регби. Там фаны соперничающих команд могут спокойно сидеть друг с другом.

— Сколько фанов "Лацио" может быть на "Олимпийском"?

— Может, человек 30. Из Украины — 10-15, из Беларуси, может, кто-то из России приедет. Билеты — в разные сектора. Но, возможно, нас всех сведут в один.

— Что будете скандировать?

— Да ничего. Потому что никто ничего не знает и не будет споуксмена. Например, я была в Арнеме, где "Лацио" играл с "Витессом". Нормально там пели, но там был чувак, который заряжает. А в Украине таких фанов, как я, которые ездят за "Лацио" и что-то выучили, — минимум. А скандировать пятером: "Форца, "Лацио", хотим гол!" — не то...

— Как восприняла первый матч "Лацио" — "Динамо" (2:2)?

— Мое впечатление — в "Лацио" думали, что все будет просто, и они на одной ноге обыграют "Динамо". Может, у них сложилось такое мнение после просмотра одного лишь матча киевлян с "Вересом", который "Динамо" проиграло. Подумали: да с этой командой нет даже смысла напрягаться. А между тем у "Лацио" сейчас небольшой кризис — команда устала, потому что весь сезон играет практически одним составом без ротации, как у того же "Юве". Поэтому в первом матче "Лацио" думал сэкономить силы на чемпиионат, на борьбу за четвертое место, дающее пропуск в ЛЧ. А там не только "Интер" и "Рома" в конкурентах, но и "Милан" еще проснулся. То есть где-то такой недонастрой в ЛЕ был и понятен.

Но теперь "Лацио" знает, что если они хотят пройти дальше, напрячься придется. Недооценки не будет. Я жду на поле в Киеве основной состав. Из мало игравших ранее будет Фелипе Андерсон — он сейчас в хорошей форме, лучший игрок первого матча с киевлянами.

Думаю, сливать Лигу Европы "Лацио" не будет, потому что будет как с "Наполи" — и из ЛЧ вылетели, и борьбу за скудетто сейчас проигрывают. У "Лацио" есть заточенность на выигрыш Лиги Европы и завоевание таким образом путевки в ЛЧ, потому что никто ее не гарантирует в Серии А. Сливать же все сейчас и потом не получить ничего — это очень печальный путь.

— Как оцениваешь шансы?

— 60 на 40 в пользу "Лацио". У нас ведь был похожий опыт. Вышли в Бухаресте на "Стяуа", не настроившись, и проиграли 0:1. А дома вынесли румын — 5:1.

— Кого больше всего опасаешься со стороны "Динамо"?

— Больше всего я опасаюсь, что "Динамо" хорошо закроется, перекроет все зоны — не даст показывать дриблинг тому же Фелипе Андерсону. Тогда у "Лацио" возникнут проблемы с забиванием гола, а на контратаке в ворота лациале может что-то и залететь, потому что оборона "Лацио", мягко говоря, не надежна, а вообще, очень плоха, несыграна. Очень мало защитников, способных сохранять концентрацию весь матч. Взять того же Луиса Фелипе — он не готов выступать на этом уровне, но его надо наигрывать, потому что де Фрай летом уходит.

— Кого из игроков "Динамо" выделяют твои итальянские друзья?

— Ну, итальянская пресса признала Цыганкова лучшим игроком первого матча. Если перейдет в европейский чемпионат, может стать игроком очень высокого уровня. Главное, побыстрее покинуть УПЛ — тут сложно прогрессировать. Цыганков в "Лацио"? Ему было бы там хорошо. "Лацио" умеет работать с молодыми игроками. Яркий пример — Милинкович-Савич. С каждым годом развивается, стоит все дороже. Я бы хотела, чтобы Цыганков перешел в "Лацио". Единственное, почему бы я этого не хотела — за "Лацио" начнет болеть пол-Украины лишь потому, что там играет Цыганков. Как все сейчас одновременно болеют за "Боруссию" и "Шальке". Я не люблю неискренних болельщиков своих клубов.

— Знаю, из-за "Лацио" ты выучила итальянский.

— И теперь это часто мне помогает, когда приходится быть переводчиком.

— Как ты стала фаном "Лацио"?

— Мне было 13 лет. Я щелкала каналы телевизора, попадала на матчи Серии А на СТБ, и мне понравилась эта классная команда. Это был 1999-й. Там играли Верон, Неста, Симеоне, Алмейда, Симоне Индзаги. Очень крутые футболисты. Потом появились друзья, знакомства. А если команда понравилась, то это навсегда. Впервые я увидела "Лацио" вживую в 2004 году, когда команда приехала на матч с донецким "Металлургом". Для нас, фанов, был очень классный выезд, потому что там удалось пообщаться с командой. У меня прикольные воспоминания из донецкого аэропорта — мы поехали сфоткаться с игроками на прощанье перед их вылетом. Там были Массимо Оддо, Дабо — сидели на лавочке, курили у входа в аэропорт. И это было так по-дружески. "Лацио" никогда не был командой, привлекающей множество зарубежных болельщиков. Нас, фанов, было тогда в аэропорту человек 5-10, столько же и сейчас.

То, что они курят, для меня был шок. Я не думала, что они могут так сесть после матча и курить. Подумала — ниче так! Тогда, кстати, был очень сложный сезон, деньги у клуба закончились, еле спаслись от банкротства — договорились о реструктуризации долга на 26 лет. То есть каждый сезон "Лацио" должен выплачивать государству по 6 млн евро. И будет платить до 2028 года, как я подсчитала. И тогда я поняла — если ты с командой, то ты с ней всегда. "Лацио" ведь не всегда феерит. Вот этот сезон очень яркий — команда много забивает, красиво комбинирует.

Знаешь, что мне понравилось в том сезоне 1999/2000? Когда они выиграли чемпионат Италии, в нашей прессе опубликовали фото их празднований. И насколько это были сильные эмоции! А я тоже очень эмоциональный человек. Команда выиграла титул впервые за 26 лет, борясь с "Ювентусом", который выигрывал все и продолжает выигрывать. А я всегда, почти во всех видах спорта, болею за андердогов. Причем "Лацио" засуживали, как и сейчас, кстати.

— Кто сейчас в "Лацио" твоя любовь?

— У меня каждый сезон новая любовь. Сейчас мой фаворит – Луис Альберто (смеется).

— Твой самый памятный выезд на матч "Лацио"?

— Вспоминается финал Кубка Италии-2013, когда "Лацио" выиграл дерби у "Ромы". Час после матча праздновали на стадионе, потом все поехали на площадь — город гудел! Потом мы поехали в бар на другую площадь. И люди, которые там живут и болеют за "Рому"... Им было не очень весело — мы пели песни про "Лацио" до шести утра, в частности, "I love you, Lulic". Ты утром ходишь по городу, а стены уже всюду обрисованы надписями "Лулич, 71". Это минута, на которой он забил победный мяч. А романисты прячутся под стол, их на работе подкалывают с утра до вечера: приносят чашечку эспрессо и молоком сверху — цифра 71. Кстати, мои друзья говорят, что когда "Лацио" проигрываат дерби, то уже им не хочется идти на работу, потому что их там травят невероятно. Но — по-доброму. Помню, "Лацио" проиграл "Роме", и фаны "Лацио" потом чистили обувь фанам "Ромы".