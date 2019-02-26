Киевское "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитника

Украинский клуб проявляет интерес к хорвату Анте Чоричу

Анте Чорич за "Рому" сыграл всего два матча. Фото: Instagram

Киевское "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51e/60c/5c751e60caa64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51e/60c/5c751e60caa64.jpg 2019-02-26T13:05:00+02:00 Футбол Украинский клуб проявляет интерес к хорвату Анте Чоричу

По сообщениям итальянских СМИ киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Анте Чоричу. Столичный клуб готов подписать 21-летнего хорвата до конца зимнего трансферного окна, но сам игрок не уверен, что украинский чемпионат будет хорошим вариантом для продолжения карьеры.



Источник сообщает, что идея подписания Чорича родилась во время переговоров по Виктору Цыганкову, которым интересовался римский клуб.



Отметим, что Чорич в текущем сезоне отыграл всего 2 матча в составе "Ромы" (45 минут в сумме). Летом 2018 года он перешел в состав "волков" за 6 млн евро из загребского "Динамо", подписав пятилетний контракт.



Сейчас Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро. Трансферное окно в Украине закрывается 1 марта.

Напомним, что в понедельник "Динамо" на своем поле добилось самой крупной победы в сезоне 2018/19. Киевляне в первом туре после зимне паузы разгромили "Зарю" со счетом – 5:0.

Также сообщалось, что "Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018. Греческий клуб проявляет интерес к молодому полузащитнику киевлян Георгию Цитаишвили.

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