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Киевское "Динамо" попало в рейтинг самых культовых клубов мира

Сегодня, 12:28

В список вошли клубы, которые внесли свой вклад в развитие футбола или отметились выдающимися достижениями

В 1975 году "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА
В 1975 году "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА.
Киевское "Динамо" попало в рейтинг самых культовых клубов мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3f1/2ef/5c63f12ef0c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3f1/2ef/5c63f12ef0c06.jpg Футбол В список вошли клубы, которые внесли свой вклад в развитие футбола или отметились выдающимися достижениями

Авторитетный французский журнал France Football, который вручает "Золотой мяч", опубликовал список из 21 клуба, в который вошли самые культовые футбольные команды в истории этого вида спорта.

В данный список вошли клубы, которые в определенные моменты истории внесли свой вклад в развитие игры или отметились выдающимися достижениями.

В число таких клубов попал и украинский – киевское "Динамо". Самый титулованный клуб Украины расположился на 17-м месте. Возглавил рейтинг – голландский "Аякс". На втором месте оказался мадридский "Реал", а замыкает тройку "Ливерпуль".

Полный список самых культовых клубов выглядит так:

  1. "Аякс" (Голландия)
  2. "Реал" (Испания)
  3. "Ливерпуль" (Англия)
  4. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  5. "Бока Хуниорс" (Аргентина)
  6. "Барселона" (Испания)
  7. "Сантос" (Бразилия)
  8. "Бенфика" (Португалия)
  9. "Ювентус" (Италия)
  10. "Селтик" (Шотландия)
  11. "Милан" (Италия)
  12. "Интер" (Италия)
  13. "Ривер Плейт" (Аргентина"
  14. "Бавария" (Германия)
  15. "Гонвед" (Венгрия)
  16. "Нью-Йорк Космос" (США)
  17. "Динамо" Киев (Украина)
  18. "Торино" (Италия)
  19. "Арсенал" (Англия)
  20. "Црвена Звезда" (Сербия)
  21. "Сент-Этьенн" (Франция)

Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" в числе лучших команд в истории Лиги чемпионов.

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Тег Ливерпуль, Динамо Киев, Реал Мадрид, Аякс Амстердам

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Источники:

France Football , SportArena

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