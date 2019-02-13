Киевское "Динамо" попало в рейтинг самых культовых клубов мира
В список вошли клубы, которые внесли свой вклад в развитие футбола или отметились выдающимися достижениями
Авторитетный французский журнал France Football, который вручает "Золотой мяч", опубликовал список из 21 клуба, в который вошли самые культовые футбольные команды в истории этого вида спорта.
В данный список вошли клубы, которые в определенные моменты истории внесли свой вклад в развитие игры или отметились выдающимися достижениями.
В число таких клубов попал и украинский – киевское "Динамо". Самый титулованный клуб Украины расположился на 17-м месте. Возглавил рейтинг – голландский "Аякс". На втором месте оказался мадридский "Реал", а замыкает тройку "Ливерпуль".
Полный список самых культовых клубов выглядит так:
- "Аякс" (Голландия)
- "Реал" (Испания)
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Бока Хуниорс" (Аргентина)
- "Барселона" (Испания)
- "Сантос" (Бразилия)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Ювентус" (Италия)
- "Селтик" (Шотландия)
- "Милан" (Италия)
- "Интер" (Италия)
- "Ривер Плейт" (Аргентина"
- "Бавария" (Германия)
- "Гонвед" (Венгрия)
- "Нью-Йорк Космос" (США)
- "Динамо" Киев (Украина)
- "Торино" (Италия)
- "Арсенал" (Англия)
- "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Сент-Этьенн" (Франция)
Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" в числе лучших команд в истории Лиги чемпионов.
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