Киевское "Динамо" попало в рейтинг самых культовых клубов мира

В список вошли клубы, которые внесли свой вклад в развитие футбола или отметились выдающимися достижениями

В 1975 году "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА.

Киевское "Динамо" попало в рейтинг самых культовых клубов мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3f1/2ef/5c63f12ef0c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3f1/2ef/5c63f12ef0c06.jpg 2019-02-13T12:28:00+02:00 Футбол В список вошли клубы, которые внесли свой вклад в развитие футбола или отметились выдающимися достижениями

Авторитетный французский журнал France Football, который вручает "Золотой мяч", опубликовал список из 21 клуба, в который вошли самые культовые футбольные команды в истории этого вида спорта.

В данный список вошли клубы, которые в определенные моменты истории внесли свой вклад в развитие игры или отметились выдающимися достижениями.

В число таких клубов попал и украинский – киевское "Динамо". Самый титулованный клуб Украины расположился на 17-м месте. Возглавил рейтинг – голландский "Аякс". На втором месте оказался мадридский "Реал", а замыкает тройку "Ливерпуль".

Полный список самых культовых клубов выглядит так:

"Аякс" (Голландия) "Реал" (Испания) "Ливерпуль" (Англия) "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Бока Хуниорс" (Аргентина) "Барселона" (Испания) "Сантос" (Бразилия) "Бенфика" (Португалия) "Ювентус" (Италия) "Селтик" (Шотландия) "Милан" (Италия) "Интер" (Италия) "Ривер Плейт" (Аргентина" "Бавария" (Германия) "Гонвед" (Венгрия) "Нью-Йорк Космос" (США) "Динамо" Киев (Украина) "Торино" (Италия) "Арсенал" (Англия) "Црвена Звезда" (Сербия) "Сент-Этьенн" (Франция)

Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" в числе лучших команд в истории Лиги чемпионов.

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Источники: France Football , SportArena Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.