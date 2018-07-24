Килиан Мбаппе назвал пять претендентов на "Золотой мяч": в списке не оказалось Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал собственный список футболистов, которые могли бы побороться в этом году за "Золотой мяч". В число претендентов Мбаппе не включил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает France Football.

Издание попросило француза назвать пять игроков, которые могли бы побороться за приз, вручаемый лучшему футболисту мира. В этом списке оказались Неймар, Криштиану Роналду, Лука Модрич и Рафаэль Варан. Мбаппе заявил, что себя он также считает достойным кандидатом.

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира. В 1/8 финала чемпионата французы победили аргентинцев со счетом – 4:3. В том матче Мбаппе оформил дубль, Месси отличиться не смог. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.

Напомним, что сборная Франции на стадионе "Лужники" в Москве обыграла команду Хорватии в финале чемпионата мира со счетом 4:2. 19-летний Мбаппе отметился забитым мячом в этом матче, став самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира после Пеле, который в 17 лет отличился в финале победного чемпионата мира-1958.