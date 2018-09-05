Килиан Мбаппе получил три матча дисквалификации

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дождался решения Дисциплинарного комитета французской Лиги 1 по поводу его удаления в матче с "Нимом" (4:2). Мбаппе дисквалифицирован на три матча.

Напомним, что 19-летний француз толкнул защитника Тежи Саванье после его подката. Оба футболиста получили красные карточки.

Саваньер же дисквалифицирован на пять матчей условно. В случае следующего удаления он пропустит пять матчей.

Мы также писали, что во время чемпионата мира-2018 Мбаппе получил повреждение спины перед игрой 1/2 финала против Бельгии (1:0). В день встречи по дороге в душ Килиан сделал неудачное движение, из-за чего у игрока оказались защемлены три позвонка.

На мундиале Мбаппе принял участие в шести матчах, забив три мяча, один из них – в финале против Хорватии (4:2). По итогам ЧМ-2018 ФИФА назвала нападающего лучшим молодым игроком турнира.

Ранее Пеле заявил, что готов вернуться, если Мбаппе продолжит повторять его рекорды. Легендарный бразильский футболист пошутил, что ему скоро придется "смахнуть пыль с бутс".