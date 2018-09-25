Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории символической сборной года ФИФА

Сегодня, 12:44

Французский футболист превзошел достижение Лионеля Месси

Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP

В понедельник, 25 сентября, в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2018, на которой была названа символическая сборная года по версии ФИФА. Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, попавшим в сборную мира по версии ФИФА. Сборная выбирается с 2005 года.

Отметим, что Мбаппе попал в команду в возрасте 19 лет и стал первым, кому это удалось до двадцатилетия. Ранее самым молодым был Лионель Месси, который в 2007 году попал в команду 20-летним.

Напомним, впервые с 2008 года главная награда не досталась Лионелю Месси или Криштиану Роналду – лучшим игроком года был признан Лука Модрич из "Реала".

А лучшим тренером года был признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а вратарем – Тибо Курута. Также определился лучший тренер года в женском футболе.

Награду Ференца Пушкаша за лучший гол сезона выиграл Мохамед Салах за мяч в ворота "Эвертона". Кстати, египтянин не был включен в символическую сборную года.
футбол, Лионель Месси, FIFA's Best, Килиан Мбаппе

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FootBoom

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