Кина не будет! Роналду стал лучшим бомбардиром отборов на Евро

Литовцы не удержали Роналду / Фото: AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился четырьмя голами в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Литвой и помог своей команде добыть победу со счетом – 5:1.

Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина. За время выступления в национальной команде Кин поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.

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После четырех матчей сборная Португалии, набрав 8 очков, занимает второе место в группе B, уступая лишь Украине.

N Команды В тренде Месть Шевченко: назовите лучшего игрока сборной Украины в матче с Литвой И В Н П М О 1 УКРАИНА 5 4 1 0 11-1 13 2 ПОРТУГАЛИЯ 4 2 2 0 10-4 8 3 СЕРБИЯ 5 2 1 2 10-12 7 4 ЛЮКСЕМБУРГ 5 1 1 3 5-8 4 5 ЛИТВА 5 0 1 4 4-15 1

Украинцы вчера в товарищеском матче сыграли вничью с Нигерией. Наша команда уступала по ходу встречи с разницей в два мяча, но потом за две минуты сравняла счет.

Как мы сообщали,Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.

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