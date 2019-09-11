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Кина не будет! Роналду стал лучшим бомбардиром отборов на Евро

11 сентября, 12:26

Португальский форвард забил в квалификации 25 голов

Литовцы не удержали Роналду

Литовцы не удержали Роналду / Фото: AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился четырьмя голами в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Литвой и помог своей команде добыть победу со счетом – 5:1.

Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина. За время выступления в национальной команде Кин поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.

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После четырех матчей сборная Португалии, набрав 8 очков, занимает второе место в группе B, уступая лишь Украине.

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ИВНПМО
1  УКРАИНА541011-113
2  ПОРТУГАЛИЯ422010-48
3  СЕРБИЯ521210-127
4  ЛЮКСЕМБУРГ51135-84
5  ЛИТВА50144-151

Украинцы вчера в товарищеском матче сыграли вничью с Нигерией. Наша команда уступала по ходу встречи с разницей в два мяча, но потом за две минуты сравняла счет.

Как мы сообщали,Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.

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футбол Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020

Источник: Championat.ru

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