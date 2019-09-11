Кина не будет! Роналду стал лучшим бомбардиром отборов на Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился четырьмя голами в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Литвой и помог своей команде добыть победу со счетом – 5:1.
Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина. За время выступления в национальной команде Кин поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.
После четырех матчей сборная Португалии, набрав 8 очков, занимает второе место в группе B, уступая лишь Украине.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|5
|4
|1
|0
|11-1
|13
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|3
|СЕРБИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|5
|ЛИТВА
|5
|0
|1
|4
|4-15
|1
Украинцы вчера в товарищеском матче сыграли вничью с Нигерией. Наша команда уступала по ходу встречи с разницей в два мяча, но потом за две минуты сравняла счет.
Как мы сообщали,Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.
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