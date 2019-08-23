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"Кинси Волански на минималках": у девушки-стрикера выпала грудь во время выбегания на поле в Лиге Европы

23 августа, 18:38

В Братиславе повторили трюк знаменитой американки, сумевшей прорваться на газон в финале Лиги чемпионов

Забег девушки-стрикера в Братиславе

Забег девушки-стрикера в Братиславе / Фото: Twitter

Девушка-стрикер выбежала на поле во время матча раунда плей-офф Лиги Европы в Братиславе между словацким "Слованом" и греческим клубом ПАОК. Этот поединок завершился победой "Слована", за который выступает украинец Артем Сухоцкий, со счетом 1:0.

Но самым интересным для публики моментом матча стал прорыв на газон сексапильной девушки, во время которого бюстгальтер красотки не выдержал – из него слегка выпала грудь. Стюарды задержали девушку-стрикера и увели в подтрибунное помещение. В это время ей рукоплескал стадион. Между тем в соцсетях ее уже прозвали "Кинси Волански на минималках".

Напомним, что американка Кинси Волански прославилась на весь мир после того, как выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2) в Мадриде. "Это было лучшее решение в моей карьере", – призналась позже Волански, количество подписчиков которой после той выходки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн.

Позже сообщалось, что и будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле. Речь – о матери российского пранкера Виталия Здоровецкого Елене Вулицки. Она прорывалась на газон во время серии финала Кубка мира по крикету.

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Лига Европы Слован Братислава ПАОК WAGs Кинси Волански

Источник: Сегодня|Спорт

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