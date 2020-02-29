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Китайских футболистов из Уханя пригласили на испанское Эль Класико в Мадриде

29 февраля, 13:23

Игроки из Азии проводят тренировочные сборы на Пиренеях

Испанская Ла Лига решила продемонстрировать солидарность с Китаем в борьбе с коронавирусом. Сейчас футбольная команда "Ухань Чжоэр" из города-очага вируса проводит на Пиренеях затяжные тренировочные сборы, которые начались еще в январе. В Китай игрокам не советуют пока возвращаться. И вот испанцы решили скрасить китайцам ожидание лучших времен и пригласили их посетить Эль Класико. Пройдет поединок "Реала" и "Барселоны" вечером 1 марта. Читайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Испании.

В субботу утром китайцы прибывают в Мадрид из Малаги. Интересно, что тренирует их бывший игрок "Кадиса" Хосе Гонсалес. Сегодня гости из Азии посетят офис Ла Лиги, а в воскресенье посмотрят противостояние Мадрида и Каталонии на "Сантьяго Бернабеу". В понедельник же директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо проведет для "Ухань Чжоэр" экскурсию по знаменитому стадиону.

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Узнайте, кто рассудит "Реал" и "Барселону" в Эль Класико 1 марта.

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Чем будут заниматься китайцы дальше, пока что не сообщается.

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футбол Барселона Реал Мадрид коронавирус Эль Класико Сантьяго Бернабеу Ухань

Источники: AS.com , ua.tribuna.com

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