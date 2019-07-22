Китайский клуб готов озолотить изгоя из "Реала"

Гарет Бэйл может перебраться в китайский "Бэйцзин Гоань"

Гарет Бэйл. Фото: Real Madrid

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Бэйцзин Гоань предложил валлийцу контракт сроком на три года с сумасшедшей зарплатой в 24 миллиона евро за сезон.

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Отметим, что эта сумма на семь миллионов евро больше, нежели 30-летний футболист сейчас получает на в мадридском клубе. Если вингер переберется в чемпионат Китая, он станет самым высокооплачиваемым игроком в поднебесной.

Напомним, Гарет Бэйл не принял участия в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской "Баварией", который "Реал" проиграл со счетом 1:3. В мадридский клуб валлиец перешел в 2013 году из "Тоттенхэм Хотспур" за 100 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В составе "сливочных" вингер сыграл 231 матч и забил 102 мяча.

Также добавим, что агент Джонатан Барретт, представляющий форварда мадридского "Реала" Гарета Бэйла, обрушился с критикой на главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Агента футболиста возмутили слова главного тренера "Реала" о судьбе валлийца.

Напомним, ранее "Реал" повесил ценник на Бейла: за эту сумму можно купить четверых Ярмоленко. Королевский клуб расстанется с 30-летним футболистом, если за него предложат не менее 80 миллионов евро.

Смотрите поединок "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов:

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