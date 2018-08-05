Кларенс Зеедорф стал главным тренером сборной Камеруна

Помогать голландцу будет его экс-партнер по сборной Патрик Клюйверт

Голландский специалист Кларенс Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Помогать экс-хавбеку "Милана", "Реала" и сборной Голландии будет бывший партнер по национальной команде Патрик Клюйверт. Условиях сделки не сообщаются.

42-летний Зеедорф ранее тренировал "Милан", китайский клуб "Шэньчжэнь" и "Депортиво". Ни в одном из этих клубов он не проработал более 6 месяцев.

В сборной Камеруна Зеедорф сменил бельгийца Уго Брооса, который привел команду к победе на последнем Кубке африканских наций.

Напомним, что 6 августа в качестве главного тренер сборной Узбекистана будет представлен 62-летний аргентинский специалист Эктор Купер.

Ранее Купер работал со сборной Египта, с которой он выступал на чемпионате мира-2018. В июне стало известно, что Федерация футбола Египта не будет продлевать контракт с Купером, под руководством которого египетская команда потерпела три поражения на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе.

Ранее мы писали, что Тьерри Анри может стать главным тренером сборной Египта. На ЧМ-2018 француз завоевал с бельгийцами бронзовые медали.