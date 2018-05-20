Кличко и Шевченко сыграли в гольф в Харькове

Сегодня, 16:22

Звездные украинские спортсмены посоревновались в игре миллионеров


Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в гольф с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Владимиром Кличко. Матч двух звездных спортсменов состоялся в Харькове. Об этом рассказал харьковский бизнесмен Юрий Сапроновна своей странице в Facebook.

Кличко-младший давно увлекается гольфом, еще со времен боксерской карьеры. Он принимал участия в международных турнирах по этому виду спорта. В октябре прошлого года, например, Владимир участвовал в одном из самых престижных турниров по гольфу – Alfred Dunhill Links Championship в Шотландии.

А Андрей Шевченко пристрастился к игре миллионеров в период выступления за итальянский "Милан". А в Лондоне, когда украинец играл за "Челси", его дом находился рядом с полем для гольфа.

Напомним, что перед финалом Лиги чемпионов в Киеве пройдет матч легенд: Шевченко, Воронин, Ребров выйдут на поле. 20 мая в Гидропарке Шевченко и компания снова сыграют в футбол.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 26 мая сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Ранее букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.
гольф, Андрей Шевченко, Владимир Кличко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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