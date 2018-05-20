Кличко и Шевченко сыграли в гольф в Харькове

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в гольф с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Владимиром Кличко. Матч двух звездных спортсменов состоялся в Харькове. Об этом рассказал харьковский бизнесмен Юрий Сапроновна своей странице в Facebook.

Кличко-младший давно увлекается гольфом, еще со времен боксерской карьеры. Он принимал участия в международных турнирах по этому виду спорта. В октябре прошлого года, например, Владимир участвовал в одном из самых престижных турниров по гольфу – Alfred Dunhill Links Championship в Шотландии.

А Андрей Шевченко пристрастился к игре миллионеров в период выступления за итальянский "Милан". А в Лондоне, когда украинец играл за "Челси", его дом находился рядом с полем для гольфа.

Напомним, что перед финалом Лиги чемпионов в Киеве пройдет матч легенд: Шевченко, Воронин, Ребров выйдут на поле. 20 мая в Гидропарке Шевченко и компания снова сыграют в футбол.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 26 мая сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Ранее букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.