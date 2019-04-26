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Кличко встретился на "Олимпийском" с Кинг-Конгом, у которого "черный пояс по каратэ"

26 апреля, 16:26

"Не думал, что голкипер может быть таким высоким, как мой спарринг-партнер", – поразился боксер

Денис Бойко и Владимир Кличко на НСК
Денис Бойко и Владимир Кличко на НСК. Фото: Instagram

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поделился впечатлениями от посещения матча "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в среду, который завершился вничью 0:0 благодаря голкиперу киевлян Денису Бойко, на последних секундах отбившему пенальти Жуниора Мораеса. Напомним, после этой игры президент столичного клуба признал поражение в чемпионской гонке с "горняками".

"Вечером в среду я, вместе с Виталием, прекрасно провел время на НСК "Олимпийский" на матче "Динамо" – "Шахтер". Мой почет Денису Бойко за отличный сейв, – написал у себя в Twitter Владимир Кличко. – Кстати, я никогда не думал, что голкипер может быть таким же высоким, как мой спарринг-партнер". 

Владимир Кличко смотрел футбол из ложи прямо напротив центрального круга, а после матча спустился в подтрибунные помещения, чтобы сделать селфи с Денисом Бойко по прозвищу Кинг-Конг. Кстати, совместное с Кличко-младшим фото выложил у себя в Instagram и сам Бойко, подписав его: "No pasaran" (в переводе с испанского – "Они не пройдут").

Подписчики Дениса тут же принялись шутить:

  • У вас взвешивание?
  • Денис, смотрю, у тебя черный пояс? По каратэ?

Как сообщалось ранее, Денис Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти от форварда "Шахтера" Мораеса. "Надеюсь, этот сейв поможет Цыганкову выиграть у Мораеса бомбардирскую гонку", – заявил Бойко.

Также сообщалось, что Виталий Кличко назвал главное условие для нового боя Владимира с Джошуа. "Мы слышим о 120 миллионах долларов, – сказал Кличко-старший. – Но у Владимира должна быть мотивация. Мой брат сейчас тренируется каждый день и находится в хорошей форме".

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Тег нск олимпийский, Владимир Кличко, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Денис Бойко, Жуниор Мораес

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Сегодня|Спорт

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