Клопп готов стать чемпионом на пустой арене: матчи чемпионата Англии пройдут на нейтральном поле

Но когда титул будет завоеван, в "Ливерпуле" это событие отметят "правильно"

Вчера в Англии подтвердили дату возобновления чемпионата – местная Премьер-лига вернется 17 июня. Зрителей на трибуны не пустят, зато все матчи покажут в прямом эфире. Также, по информации The Guardian, полиция Англии согласовала с руководством АПЛ список матчей, которые состоятся на нейтральных стадионах.

На чужих полях должны пройти следующие поединки: "Манчестер Сити" — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" — "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" — "Ливерпуль" и "Эвертон" — "Ливерпуль". Также отмечается, что если "Ливерпуль" не сможет оформить чемпионство в этих встречах, то может выступать на нейтральных полях вплоть до окончания турнира.

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Однако такой сценарий концовки чемпионата не смущает главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, который не видит особой разницы, на каком стадионе его команда станет чемпионом английской Премьер-лиги.

Юрген Клопп поздравляет игроков "Ливерпуля" / Фото: Reuters

"Даже если станем чемпионами на пустой арене, с молитвами и любовью людей со всего мира, этот день все равно будет особенным в моей жизни. Не знаю, где это случится. Надеемся, на "Энфилде", но точно не можем сказать, и это не так важно. Слышал, есть разговоры о нейтральных стадионах. Уверен, мы можем решить вопрос и сыграть в Ливерпуле. Но в любом случае в нашей жизни обязательно появится момент, когда нам разрешат отпраздновать титул вместе с нашими болельщиками. Когда это произойдет, отметим чемпионство правильно", — приводит слова немецкого специалиста beIN Sports.

Ранее мы также сообщали, каким матчем возобновится чемпионат Англии.

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