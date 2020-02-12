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Клопп может в любой момент покинуть "Ливерпуль": обнародован сенсационный пункт его контракта

12 февраля, 13:44

Юргену разрешено в одностороннем порядке разорвать соглашение с "красными", если он захочет назад в Бундеслигу

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: Reuters

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может покинуть клуб по своему желанию до окончания контракта, сообщает The Independent. По информации источника, в соглашении немецкого специалиста с мерсисайдцами, рассчитанном до 2024 года, предусмотрен пункт, по которому он может вернуться в чемпионат Германии, если сам этого захочет.

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Отметим, что с момента назначения Клоппа в октябре 2015 года "Ливерпуль" сделал огромные шаги вперед в возвращении на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал рекордные для себя 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм Хотспур" (2:0).

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

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На данный момент "Ливерпуль", набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже "Манчестер Сити" составляет космические 22 очка. А в 1/8 Лиги чемпионов мерсисайдцев ждет противостояние с "Атлетико".

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В Германии Юрген Клопп тренировал "Майнц" в период с 2001 по 2008 год и дортмундскую "Боруссию" с 2008 по 2015 год, с которой дважды выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок страны.

Смотрите, как "Ливерпуль" Клоппа выигрывал Лигу чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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