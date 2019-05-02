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"Клопп ничего не выиграл за три года, но его поддерживают": Моуринью критикует полуфиналиста ЛЧ

2 мая, 15:35

Португальский тренер высказался о работе Клоппа и Гвардиолы в Англии

Жозе Моуринью и Юрген Клопп
Жозе Моуринью и Юрген Клопп. Фото: AFP

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после полуфинала Лиги чемпионов высказался о работе Юргена Клоппа в "Ливерпуле" и Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Напомним, вчера "Ливерпуль" разгромно проиграл "Барселоне" на выезде, а "Манчестер Сити" и вовсе не сумел пробиться в полуфинал турнира.

"Я бы с радостью пошел в клуб и проделал ту же работу, например, что проделали Юрген и Пеп. Если вы посмотрите на команду, которой вышел "Ливерпуль" против "Барселоны", сколько в нем было игроков, которых подписали при Клоппе?

Когда Пеп был недоволен четырьмя защитниками, в то же лето он подписал еще четырех защитников, которые ему нравились. А когда "Сити" купил Клаудио Браво по просьбе Пепа, тот остался им недоволен и на следующий сезон купил Эдерсона.

Юрген работает в "Ливерпуль" уже три с половиной года и не выиграл абсолютно ничего. При этом у него есть полная поддержка и все условия, чтобы двигаться вперед. В этом сезоне у них хорошие шансы на титул, но это будет его первый трофей.

Поэтому я говорил, что до того, как устроюсь на новую работу, я не буду даже вести переговоры с клубом, если не буду знать, что я от них хочу и что они могут мне предложить в плане структуры и целей", – сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью остается без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. Португалец возглавил "Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.

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Тег тренер, Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп

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Сегодня|Спорт

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