Клопп подшутил над Моуринью: "В воротах можно сыграть, даже если ты уже ходить не в состоянии"

Жозе Моуринью и Юрген Клопп / Фото: AFP

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подшутил над наставником "Тоттенхэма" Жозе Моуринью – немецкий специалист не вспомнил, на какой позиции играл португалец и попросил журналистов погуглить. Ранее мы писали. что фанаты хотят видеть Клоппа тренером "Барселоны".

"Был ли я сильнее Моуринью как игрок? Не знаю,- цитирует Клоппа The Guardian. – Откровенно говоря, я даже не знаю, играл ли Жозе вообще? Он был вратарем? Кто-нибудь знает, на какой позиции играл Жозе Моуринью? Если вы не знаете, не надо винить меня, мол, Клопп понятия не имеет. Так кто-нибудь знает? По-моему, он был вратарем. А в воротах можно сыграть, даже если ты уже ходить не в состоянии. Но теперь я хочу знать. Давайте, погуглите! У нас есть время. Жозе был полузащитником? Прости, Жозе. Точно, он играл в воротах в благотворительном матче".

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Мы также писали, что тренер "Ливерпуля" словом из трех букв описал весь 2019 год. В 2019 году команда, возглавляемая Юргеном Клоппом, выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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