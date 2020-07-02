Клопп проиграет Зинченко в игре с обилием голов: прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

В поединке двух грандов английского футбола в четверг, 2 июля, эксперты отдают предпочтение "МанСити"

Свой первый матч в статусе чемпиона Англии-2020 "Ливерпуль" проиграет "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко. Такой прогноз аналитики дают на суперпоединок Премьер-лиги, который состоится в четверг, 2 июля. Начало – в 22:15 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте.

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Эксперты называют хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет 2.00, на ничью – 3.95, а на победу "Ливерпуля" – 3.55.

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Таким образом, аналитики букмекерских контор называют такую вероятность результата матча: победа "МанСити" – 48 процентов, ничья – 25 процентов, победа "Ливерпуля" – 27 процентов.

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Также букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 60 процентов сегодня будет забито три гола или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.60, а на "меньше 2,5 гола" он составляет 2.45.

"Ливерпуль" vs "Манчестер Сити". Салах и Зинченко / Фото: Getty Images

ТОП-5 претендентов на гол в составе "Манчестер Сити":

Габриэл Жезус – 2.60 (коэффициент на "забьет гол")

Рахим Стерлинг – 3.15

Рияд Марез – 3.75

Кевин де Брейне – 4.00

Давид Сильва – 6.00

Смотрите, как забивает Жезус

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ТОП-5 претендентов на гол в составе "Ливерпуля":

Мохамед Салах – 2.65

Садио Мане – 3.00

Роберто Фирмино – 3.75

Джорджиньо Вейналдум – 8.00

Вирджил ван Дейк – 11.00

Смотрите, как забивает Салах

Как мы писали ранее, Зинченко устроит "Ливерпулю" чемпионский коридор. Хосеп Гвардиола пообещал тепло встретить "Ливерпуль" после победы в чемпионате Англии, отметив: "Они это заслужили".

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