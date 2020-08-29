Клопп сегодня заснет с трофеем: котировки на матч "Арсенал" – "Ливерпуль"

"Ливерпулю" прочат победу в матче за первый трофей нового английского сезона, который состоится в субботу, 29 августа, на стадионе "Уэмбли". В поединке за Суперкубок Англии команда Юргена Клоппа встретится с лондонским "Арсеналом". Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени. Смотреть "Арсенал" – "Ливерпуль" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. В прямом эфире матч будет показан на сервисе OLL.TV.
"Арсенал" – "Ливерпуль": где смотреть Суперкубок Англии
Эксперты считают команду Юргена Клоппа большим фаворитом противостояния. Коэффициент букмекеров на победу "Ливерпуля" в основное время матча составляет 1.65, тогда как на победу "Арсенала" можно сделать ставку с котировкой 5.10, а на ничью – 4.30.
Таким образом, вероятность результата матча в основное время матча такая: победа "Ливерпуля" 59%, ничья 22%, победа "Арсенала" 19%.
Читайте также: За чем следить болельщику на выходных: от боя украинца за титул в США до нашего десанта в Бельгии
Котировки на завоевание трофея с учетом возможной серии пенальти: 1.35 на "Ливерпуль" и 3.40 на "Арсенал". Значит, вероятность победы чемпионов Англии в Суперкубке равна 72%.
Также аналитики букмекерских контор прогнозируют, что с вероятностью в 60% сегодня зрители у экранов увидят три или больше гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.60, на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.40.
Наиболее вероятные авторы голов в составе двух команд
- Мохамед Салах, "Ливерпуль" – 2.10 (коэффициент на "забьет гол")
- Садио Мане, "Ливерпуль" – 2.30
- Пьер-Эмерик Обамеянг, "Арсенал" – 2.70
- Роберто Фирмино, "Ливерпуль" – 3.10
- Кертис Джонс, "Ливерпуль" – 3.80
- Эдди Нкетиа, "Арсенал" – 3.85
Смотрите, как забивает Салах
Смотрите, как забивает Обамеянг
Сравнение "Арсенала" и "Ливерпуля" от Transfermarkt
Читайте также: Тренер "Ливерпуля" считает, что Месси не нужен чемпионату Англии
Напомним, "Ливерпуль" выиграл предыдущий чемпионат Англии с отрывом в 18 очков от "Манчестер Сити", тогда как "Арсенал" в финале Кубка Англии одолел "Челси" 2:1.
Смотрите, как ранее был разыгран Суперкубок Украины
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк