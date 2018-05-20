Клопп: "У Салаха был фантастический сезон, но Роналду провел 15 таких"

Сегодня, 12:47

Немецкий тренер считает, что Месси и Роналду заслуженно считаются лучшими футболистами в мире


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии финала Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая в НСК "Олимпийский", сравнил лидеров своей команды Мохамеда Салаха и мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Интересно, что испанские болельщики массово возвращают билеты на финал Лиги чемпионов из-за цен в Киеве.

Немец считает, что полузащитнику команды Салаху предстоит много работать, чтобы достигнуть уровня Роналду.

"У Мохамеда был фантастический сезон, но Криштиану провел 15 таких сезонов. Он забил около 47 000 голов – сумасшедший показатель.

Почему мы сравниваем? Во времена господства Пеле никто не сравнивал других игроков с ним, не спрашивал, также ли он хорош, как Пеле. Теперь у нас есть Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые доминируют в футболе на протяжении нескольких лет. Месси и Роналду умеют занять нужную позицию в решающий момент, чтобы забить гол. Это самая трудная вещь в мире.

Вот почему они там, где есть сейчас. "Золотой мяч" всегда разыгрывается между ними, и это заслуженно. Когда Месси и Роналду перестанут играть в футбол, мы будем очень по ним скучать, это точно. Мне не придется рассказывать подобные истории о Салахе и Роналду. Дело здесь не в том, чтобы быть лучшим индивидуально. Гораздо важнее продемонстрировать лучший футбол, а для этого необходимы все остальные игроки", – цитирует Клоппа Goal.

Ранее мы писали, что Мохамед Салах с рекордом стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии.
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Юрген Клопп, Мохамед Салах

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Источник:

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