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Клопп выстрадал первую победу после чемпионства: обзор матча "Ливерпуль" – "Астон Вилла"

5 июля, 23:10

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов и лучших моментов поединка, в котором "Ливерпуль" дожал на последних минутах "Виллу"

"Ливерпуль" добыл свою первую победу в статусе чемпиона Англии-2020. В домашнем матче 33-го тура команда Юргена Клоппа обыграла одного из аутсайдеров Премьер-лиги "Астон Виллу" со счетом 2:0, забив оба мяча в последние 20 минут встречи. Отличились Мане и Джонс. Напомним, в предыдущем туре "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" 0:4.

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Обзор матча "Ливерпуль" – "Астон Вилла" (2:0)

"Ливерпуль" – "Астон Вилла" – 2:0
Голы: Мане, 71, Джонс, 89
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90+4) – Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 61), Фабиньо (Вейналдум, 61), Кейта (Джонс, 85) – Салах, Ориги (Фирмино, 60), Мане
"Астон Вилла": Рейна – Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор – Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш – Эль-Гази (Хота, 74), Дэвис (Саматта, 74), Трезеге (Вассилев, 85)
Предупреждения: Робертсон – Макгинн

Садио Мане, "Ливерпуль"
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Садио Мане, "Ливерпуль" / Фото: Reuters

Статистика матча "Ливерпуль" – "Астон Вилла"

Турнирная таблица чемпионата Англии

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Ранее мы писали, что Клопп не намерен никого тренировать после "Ливерпуля". Немецкий наставник мерсисайдцев собирается завершить свою карьеру в 2024 году, когда истечет его контракт с английским клубом.

Смотрите, как фанаты "Ливерпуля" праздновали чемпионство-2020

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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видео голов чемпионат Англии Ливерпуль Астон Вилла

Источник: Сегодня|Спорт

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