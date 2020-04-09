Клуб Бундеслиги назначил четвертого тренера за сезон

Немецкий наставник Бруно Лаббадиа стал главным тренером берлинской "Герты", сообщает пресс-служба клуба. Сроки контракта 54-летнего специалиста с двукратными чемпионами Германии не уточняются. Лаббадиа приступит к работе с "Гертой" 13 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Александр Нури.

Интересно, что Нури принял команду только в начале года, когда неожиданно подал в отставку Юрген Клинсманн, потративший перед этим рекордные деньги на трансферы. Примечательно, что сам Клинсманн возглавил столичный клуб в ноябре, заменив на посту Анте Човича. Таким образом, Лоббадиа стал уже четвертым тренером команды в текущем сезоне.

Ранее Лаббадиа работал в "Вольфсбурге" с 2018 по 2019 год. "Герта" с 28 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии после 25 игр.

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