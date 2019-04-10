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Клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона

Сегодня, 11:45

"Интер Майами" с 2020 года начнет выступления в высшем американском дивизионе

Новая арена "Интер Майами"
Новая арена "Интер Майами". Фото: Instagram
Клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dad/2e3/5cadad2e3981d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dad/2e3/5cadad2e3981d.jpg Футбол "Интер Майами" с 2020 года начнет выступления в высшем американском дивизионе

Клуб "Интер Майами", который создавался при участии знаменитого в прошлом полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, представил видео дизайна своего будущего стадиона и окружающего его парка футбола – "Майами Фридом Парк".

Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.

В 2018 году "Интер Майами" был официально включен в состав главной футбольной лиги США и Канады – МЛС (Высшая лига футбола). Клуб начнет выступления в лиге 2020 году и первые два сезона, пока будет строиться "Майами Фридом Парк", будет проводить домашние матчи на стадионе "Локхарт", который предварительно будет обновлен.

INSTAGRAM (@intermiamicf)

Напомним, что обновить свой стадион хочет и бывший клуб Бекхэма мадридский "Реал".  Работы должны начатьсяв этом году, и, по оценкам, они продлятся три с половиной года. Стоимость реконструкции должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро

Ранее мы писали, что стадионы ЧМ-2018 начали разрушаться, не дождавшись конца турнира.

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Тег футбол, Дэвид Бекхэм, Интер Майами

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sport24.ru

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