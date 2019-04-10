Клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона
"Интер Майами" с 2020 года начнет выступления в высшем американском дивизионе
Клуб "Интер Майами", который создавался при участии знаменитого в прошлом полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, представил видео дизайна своего будущего стадиона и окружающего его парка футбола – "Майами Фридом Парк".
Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.
В 2018 году "Интер Майами" был официально включен в состав главной футбольной лиги США и Канады – МЛС (Высшая лига футбола). Клуб начнет выступления в лиге 2020 году и первые два сезона, пока будет строиться "Майами Фридом Парк", будет проводить домашние матчи на стадионе "Локхарт", который предварительно будет обновлен.
Напомним, что обновить свой стадион хочет и бывший клуб Бекхэма мадридский "Реал". Работы должны начатьсяв этом году, и, по оценкам, они продлятся три с половиной года. Стоимость реконструкции должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро
Ранее мы писали, что стадионы ЧМ-2018 начали разрушаться, не дождавшись конца турнира.
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