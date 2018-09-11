Клуб "Ингулец" объяснил, почему посадил болельщиков в клетку

Сегодня, 09:39

Гостевой сектор сделан так, чтобы предотвратить возникновение конфликтных ситуаций

Гостевой сектор на стадионе &quot;Ингульца&quot;
Гостевой сектор на стадионе "Ингульца"

Клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу петровский "Ингулец" объяснил, почему оградил сектор для болельщиков гостевых команд решеткой. Пресс-служба клуба заявила, что руководство "Ингульца" переживает за безопасность фанатов на трибунах:

"Вопрос обеспечения безопасности во время проведения матчей является для нашего клуба главным. В рамках существующего законодательства возможности силовых структур в чаше стадиона во время матчей ограничены. Нагрузка ложится на плечи стюардов и службы безопасности стадиона.

Желая минимизировать риски и предотвратить возникновение конфликтных ситуаций, наш клуб находится в поисках наиболее оптимального формата сегрегации болельщиков, создания максимально комфортных условий для просмотра матча.

Сектор 9 стадиона "Ингулец" рассматривается нами как альтернативный для тех групп болельщиков, поведение которых до и во время поединка будет выходить за рамки общественных норм и морали.

С нулевой толерантностью наш клуб реагирует на использование пиротехнических средств, восклицания лозунгов, порочащих честь и достоинство людей. Мы говорим решительное "нет" проявлениям расизма, дискриминации, ксенофобии на трибунах.

Готовы признать, что эстетически Сектор 9, возможно, выглядит не до конца доработанным. Понимаем это и принимаем критику по этому поводу. Постараемся в сжатые сроки видоизменить его, сделать более комфортабельным и уютным для наших дорогих гостей", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в последнем домашнем матче "Ингулец" обыграл "Металлист-1925" (1:0) и вышел на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует "Днепр-1" с 21 очком после 8 туров.

Ранее стало известно, когда УЕФА примет решение по поводу поведения украинских болельщиков во время выездного поединка против Чехии.
болельщики, первая лига, Ингулец

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XSport

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