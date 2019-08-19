Клуб из Барселоны, на который почти всем наплевать: что нужно знать о сопернике "Зари" в Лиге Европы

Факундо. Экс-форвард "Шахтера", специалист по "Заре", раззабивался в квалификации этой ЛЕ

После прошлой недели в квалификации еврокубков у нас остался один клуб. Три уже в групповом раунде: "Шахтер" в Лиге чемпионов, "Динамо", "Александрия" в Лиге Европы. А "Заря" после победы над болгарским ЦСКА за выход в группу Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом": 22 августа в гостях, 29-го дома. Представляем соперника.

Отщепенцы. Клуб базируется в Барселоне. Но городу на это, если честно, наплевать. Он живет только одной командой – "Барселоной". Приезжающие туристы сразу понимают, что здесь среди главных достопримечательностей – творения Гауди, море, пляжи и "блаугранас". Всевозможные туристические маршруты обязательно включают "Камп Ноу" и музей "Барсы". Повсюду продается гранатово-синяя атрибутика – в красивых официальных магазинах и на каждой раскладке "паленки". И ничто, абсолютно ничто не указывает на то, что в городе есть "Эспаньол" или другие команды. Их стадион "Корнелья Эль-Прат" построен в отдаленном от центра районе, на отшибе, неподалеку от главного аэропорта города. Так что за матчами "попугаев" наблюдают больше из окон пролетающих самолетов, нежели с трибун, ну и настоящие попугаи, само собой. Средняя посещаемость домашних матчей будущего соперника "Зари" – 19 064 (при вместимости арены в 40 500). Это десятый показатель в Ла Лиге.

Кумиры детей и пап. Четыре года назад каталонский клуб за 65 миллионов евро купила китайская компания Rastar Group. В первую очередь она занимается производством игрушечных моделей автомобилей, имея официальные лицензии многих брендов: BMW, Mercedes-Benz, Lexsus, Ferrari и т. д. Еще они производят машинки на радиоуправлении. Но мужики в машинки не играют, поэтому фанатов "Зари" такой деятельностью собственников "Эспаньола" не купить!

Популярность в Азии. Прошлой зимой "попугаи" подписали лучшего бомбардира китайской Суперлиги Ву Лея, на счету которого было 27 забитых голов в 29 матчах. Его же признали лучшим игроком Китая в 2018-м. А теперь шокирующие цифры: за его презентацией в качестве игрока "Эспаньола" онлайн наблюдали 350 миллионов китайцев!

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В своем дебютном матче в футболке каталонцев против "Вильярреала" он провел 12 минут, а телеаудитория составила 40 миллионов человек, из которых лишь 177 тысяч – в Испании. На секундочку, суммарный рейтинг трансляций 17 предыдущих матчей "Эспаньола" до покупки Ву Лея насчитывал 7 млн зрителей. За полгода в Примере он провел 16 матчей и забил три гола. А недавно отметился дебютным голом в еврокубках, огорчив "Люцерн". Считается, что именно присутствие этого футболиста в команде привело к недавнему подписанию клубом двух спонсорских контрактов с китайскими компаниями.

Фартовый тренер. 47-летний Давид Гальего почти всю свою игровую карьеру провел в низших дивизионах Испании. В структуре "Эспаньола" работает с 2013-го. Сначала он тренировал юношей, затем вторую команду "попугаев". Весной 2018-го, после отставки Кике Санчеса Флореса, стал и. о. тренера в главной команде и прошел пять матчей без поражений, набрав 13 очков из 15. Но полноценным тренером его не сделали, назначив Руби и вернув Гальего в дубль. А через год, когда Руби ушел в "Бетис", Давид получил свой шанс, став главным тренером. В четырех стартовых матчах квалификации Лиги Европы под его руководством команда имеет 100% побед.

Не еврокубковый боец. "Эспаньол" лишь семь раз участвовал в Кубке УЕФА. Пока что ни разу – в Лиге Европы, ну а Лига чемпионов для них за всю 118-летнюю историю остается недостижимой мечтой. Последнее появление на международной арене – сезон 2006/07 и максимальное достижение – финал Кубка УЕФА, в котором каталонцы проиграли в серии пенальти "Севилье". Кстати, тогда "попугаями" рулил нынешний энтренадор "Барсы" Эрнесто Вальверде.

Предыдущий сезон. "Эспаньол", в принципе, и не претендовал на еврокубки, но в заключительном туре заскочил в последний вагон поезда, идущего в квалификацию Лиги Европы, опередив "Атлетик" только по дополнительным показателям. Единственный европредставитель Испании, который закончил чемпионат с негативной разницей забитых и пропущенных (–2). Откровенно говоря, "попугаи" не просто прыгнули, а взлетели выше своей головы. Большинство очков добыли дома (11 побед, 3 ничьих, 5 поражений). В частности, обыграли на своем поле "Валенсию" и "Атлетико". В гостях – всего три победы. Если говорить о яркости игры команды в целом, то в прошлом сезоне они установили рекорд Ла Лиги по количеству нулевых ничьих за историю турнира (200).

Межсезонье. Обычно "Эспаньол" не слишком активный игрок на трансферном рынке. Но этим летом они установили собственный рекорд продаж. Отправив Эрмосо в "Атлетико" и Борху в "Бетис", "попугаи" заработали 51 млн евро. 10,5 млн потратили на покупку аргентинского атакующего хава Матиаса Варгаса, за 8 млн купили у "Вальядолида" защитника Фернандо Калеро. В остальном сработали традиционно – собрали свободных агентов: Иттураспе ("Атлетик"), Кинтеро (дубль "Челси"), Прието ("Леганес").

Навстречу "Заре". Уничтожили исландский "Стьярнан" – 4:0, 3:1, а потом швейцарский "Люцерн" – 3:0, 3:0.

Кого опасаться. С зимы за "попугаев" играет экс-форвард "Шахтера" и лучший бомбардир УПЛ-2017/18 Факундо Феррейра. Правда, с февраля он лишь раз выходил в стартовом составе в матче Примеры и забил один гол. Сейчас рассматривается как игрок основы – в нынешней квалификации Лиги Европы забил больше других (4). За годы в Украине он 11 раз играл против "Зари" и забил ей 9 голов. Это самая "любимая" команда за всю карьеру Феррейры.

Есть у "Эспаньола" и два очень интересных молодых футболиста. 21-летний вингер Оскар Мелендо и 22-летний центрхав Марк Рока. Это игроки, за которыми внимательно следят топ-клубы. Рока в ближайшее время может перейти в "Баварию". Отметим и опытных игроков: хавбека Эстебана Гранеро и вратаря Диего Лопеса – оба с опытом выступления в "Реале". Очень достойно играл в Аргентине уже упомянутый новичок Матиас Варгас (5 голов и 11 ассистов в позапрошлом сезоне, 5 голов – в прошлом). Точно не сыграют против "Зари" Пабло Пьятти и Давид Лопес.

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" проиграл "Севилье":

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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